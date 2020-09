COVID-19 : une école de Calgary sous surveillance

Avec 650 cas, Edmonton compte le plus grand nombre de cas actifs, Calgary en ayant 540.

Une école de Calgary, la St. Wilfrid Elementary School, est la première dans la province à être classée sous surveillance, après que six cas de la maladie y ont été confirmés.

La mise sous surveillance est déclarée quand les autorités recensent cinq cas ou plus de la COVID-19 et qu’il est possible que le virus ait été contracté à l’école ou qu’il y ait eu de la transmission dans l'établissement.

Les hospitalisations demeurent relativement basses en Alberta, puisque 39 personnes sont à l’hôpital, dont 7 aux soins intensifs.

Le nombre de personnes guéries est de 14 212 et 12 985 tests ont été complétés au cours des dernières 24 heures.