Madonna réalisera un film sur sa vie

Je veux évoquer l’incroyable parcours que la vie m’a fait prendre en tant qu’artiste, musicienne, danseuse; l’itinéraire d’un être humain qui essaie de tracer son chemin dans ce monde , a déclaré Madonna dans un communiqué.

La musique sera toujours au cœur de ce film. La musique m’a fait avancer et l’art m’a gardée en vie. Il y a tellement d’histoires inspirantes et encore jamais entendues, qui peut les raconter mieux que moi? Il est essentiel que ma vie en forme de montagnes russes soit racontée avec ma voix et ma vision , a ajouté la chanteuse âgée de 62 ans.

Son 3e film en tant que réalisatrice

Après avoir publié son premier album en 1983, celle qu’on a surnommée la reine de la pop a vendu 335 millions de disques dans le monde. Elle a également joué dans plusieurs films, dont Recherche Susan désespérément (Desperately Seeking Susan) et Evita.

Elle a également réalisé deux films : Filth and Wisdom, en 2008, et W./E., sur la relation amoureuse entre Édouard VIII et l’Américaine Wallis Simpson, en 2011.