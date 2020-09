Des employés du RTC liés à des activités frauduleuses

Une trentaine d'employés du Réseau de transport de la Capitale (RTC) ont pris part à des activités financières frauduleuses. Six personnes ont été congédiées.

Le RTCRéseau de transport de la Capitale a révélé mardi dans un communiqué que 27 employés ont été impliqués dans un système de sollicitation financière illégale de type Ponzi sur les lieux de travail .



La société de transport a lancé une enquête interne l'hiver dernier lorsqu'elle a été informée de la situation. Le RTC condamne évidemment toute activité illégale sur ses lieux de travail ou en lien avec le travail , précise-t-on par courriel.



Des sanctions ont été imposées aux employés visés et six ont été congédiées. Le RTCRéseau de transport de la Capitale indique que ces fraudes ne sont pas liées aux activités financières de la société. Le stratagème visait les finances personnelles des employés , souligne-t-on.



Le RTCRéseau de transport de la Capitale affirme vouloir protéger ses employés et maintenir un climat de travail sain. Le réseau de transport encourage ses employés à dénoncer ce genre de situations s’ils en sont témoins.