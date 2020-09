Une flotte de camions plus verte chez Martin Roy Transport

Ce projet est possible grâce à un investissement de près de 75 000 $ du ministère des Ressources naturelles du Canada. Le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada, Paul Lefebvre, était de passage dans les locaux de l’entreprise pour en faire l’annonce.

Nous le savons, l’industrie du transport des marchandises est un service essentiel. Cependant, nous savons aussi que cette industrie contribue à l’émission de près de 10 % des gaz à effet de serre au Canada. C’est pourquoi l’annonce d’aujourd’hui, en contribuant à améliorer la performance environnementale de l’industrie, s’inscrit dans notre mission de devenir carboneutre d’ici 2050 , a affirmé Paul Lefebvre.

Johanne Valence, responsable de la sécurité et de la conformité chez Martin Roy Transport, soutient que les modifications à l’aérodynamisme seront apportées autant sur les camions que sur les remorques, et qu’elles permettront des économies de près de 150 tonnes de carburant par année.

Johanne Valence, responsable de la sécurité et de la conformité chez Martin Roy Transport. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Mme Valence affirme que son entreprise investira dans ce projet la même somme que celle investie par Ressources naturelles Canada. C’est donc un montant total de 150 000 $ qui sera disponible afin d’améliorer l’aérodynamisme de la flotte de camions.

Sur les remorques, on investit en ajoutant des jupes latérales. On va ajouter aussi des carénages de remorques. Ce sont des petits ailerons qui vont être sur le dessus et sur les côtés de la remorque et qui, grâce à la gravité de l’air, vont s’ouvrir et permettre une fluidité de l’air. Tout cela va nous aider à réduire notre consommation de diesel et nos émissions de gaz à effet de serre.

Les modifications aérodynamiques qui seront apportées aux camions et aux remorques permettront à Martin Roy Transport de mettre en application les recommandations faites lors de sa première évaluation énergétique, dans le cadre du Programme d’évaluation écoénergétique des flottes de transport de marchandises.

Parmi les autres modifications qui seront apportées à la flotte, notons le remplacement des garde-boue standards par des garde-boue aérodynamiques, ainsi que l’ajustement de la distance entre le camion et la remorque.