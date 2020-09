Le magasin de l’Armée du Salut de Québec fermé en raison de la COVID-19

La porte-parole Brigitte St-Germain confirme que le magasin et les services d'aide de l'endroit sont fermés depuis le 8 septembre. Nous ne voulions pas prendre de chance. La direction a demandé à tous les employés de se faire tester , explique-t-elle.

Pendant ce temps, les dons s'accumulent à l'entrée du commerce ainsi que dans le stationnement, près des conteneurs pour collecter les dons. Nous demandons à la clientèle de conserver leurs dons jusqu'à la réouverture, pour pouvoir les remettre de façon à ce qu'ils soient en bon état pour la clientèle , précise Mme St-Germain.

Mardi après-midi, des clients se sont rendus au magasin dans l’espoir d’y remettre des dons. Ils ont finalement fait demi-tour avec leurs sacs, en constatant le message laissé sur la porte.

À l'ouest du magasin, l'espace pour remettre les dons est sens dessus dessous. Photo : Radio-Canada

Des dons sens dessus dessous

Par contre, ce ne sont pas tous les clients qui ont changé d’idée. Sur le côté ouest de la bâtisse, les boîtes de dons s’empilent. Certaines personnes ont pu fouiller à l’intérieur des boîtes puisque plusieurs vêtements traînent sur le sol.

La porte-parole souligne que les employés sont en isolement, donc ils ne sont pas en mesure de sortir pour effectuer le travail et s'occuper des nombreux dons reçus depuis une semaine.

Mme St-Germain estime qu'environ 30 employés et bénévoles sont en isolement. Le service d'aide de l'établissement est aussi fermé.

Une affiche sur la porte du magasin indique que l'endroit est fermé jusqu'à nouvel ordre. Photo : Radio-Canada

L'Armée du Salut souhaite offrir rapidement tous ses services à nouveau. Nous souhaitons que les clients puissent continuer de se présenter au magasin. De plus, le service d'aide et la banque alimentaire servaient environ 300 personnes par semaine durant le plus fort de la pandémie, donc nous voulons recommencer à aider ces gens , ajoute Brigitte St-Germain.

Le magasin et le service d'aide pourront rouvrir lorsque tous les employés auront reçu leur test de dépistage, en supposant que le résultat soit négatif.