Changement de formule pour le cross-country régional scolaire de Papineauville

Les choses évoluent rapidement comme les activités ont repris lundi. Certaines écoles ont des inquiétudes par rapport à l’événement et les mesures sanitaires et c’est compréhensible. Le statu quo n’est pas une option , souligne la directrice générale du RSEQRéseau du sport étudiant du Québec Outaouais, Hélène Boucher, tout en précisant que l’événement n’est pas annulé pour le moment.

Le cross-country regroupe normalement plus de 3300 coureurs en plus des parents et amis qui assistent normalement à la course. Le RSEQRéseau du sport étudiant du Québec a eu une réunion avec différents intervenants, mardi après-midi, pour étudier différentes options.

On est en train de regarder tout ça pour présenter la meilleure solution à nos membres. Ça pourrait être une course virtuelle ou une course par école. Je sais que plusieurs écoles primaires et secondaires organisent déjà leurs propres courses. C’est une option aussi , poursuit Mme Boucher.

La directrice générale du RSEQ Outaouais, Hélène Boucher. Photo : Gracieuseté de Hélène Boucher

L’événement pourrait aussi être reporté au printemps, le temps que les dirigeants du sport scolaire voient comment la situation évolue sur le plan de la santé publique dans les prochains mois.

L’année 2020 et aussi 2021 est une année particulière. On doit s’ajuster comme tout le monde le fait. Les centres de services scolaires et les écoles mettent la main à la pâte pour offrir un environnement le plus normal possible à nos jeunes. On suit la situation de jour en jour et on espère que ça va aller de mieux en mieux , dit la dirigeante du RSEQRéseau du sport étudiant du Québec Outaouais.