Des coéquipiers acadiens de longue date deviennent rivaux dans la LHJMQ

La saison 2020-21 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en sera une bien spéciale en raison de la pandémie de COVID-19 qui se poursuit. Pour deux gardiens de but acadiens, ce sera aussi la saison qui verra leur début dans cette ligue d’entrée vers la Ligue nationale de hockey (LNH).

Nicholas Sheehan et Pierre-Vincent Guignard patinent sur la même glace depuis le niveau atome. Les deux gardiens au gabarit presque identique (le premier mesure 5 pieds 11 pouces et pèse 174 livres, le second mesure 6 pieds et pèse 176 livres) se sont suivis depuis presque aussi longtemps qu’ils jouent au hockey.

En plus de se suivre sur plusieurs équipes mineures, les deux jeunes hommes ont aussi eu la chance de représenter leur province aux Jeux du Canada. On a joué pour les NB Stars, après on a fait les NB Select, après il y a eu les NB Ice , tente d’énumérer sans en oublier Pierre-Vincent.

Nicholas Sheehan et Pierre-Vincent Guignard gardaient les buts de la même équipe dès le niveau atome. Photo : Courtoisie Dave Kennedy

Ils s’entraînent aussi depuis longtemps à l’Académie de gardiens de but de l’Atlantique avec Dave Kennedy. Ils ont vraiment une belle camaraderie. Ils ont toujours travaillé ensemble, mais ont quand même eu besoin de compétitionner un contre l’autre , se rappelle-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les deux amis se sautent dans les bras après une victoire. Photo : Courtoisie Nicholas Sheehan

Bref, normal qu’une amitié ait vu le jour, mais maintenant, c’est peut-être une rivalité qui pourrait naître entre les deux garçons.

Entrée dans la LHJMQ Ligue de hockey junior majeur du Québec

Après avoir cheminé au même rythme depuis si longtemps, les deux cerbères font leur entrée dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec en même temps. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils garderont tous les deux les buts d'une équipe de la division maritime… et tous deux en tant que gardien remplaçant.

Nicholas Sheehan sera auxiliaire pour les Wildcats de Moncton et Pierre-Vincent Guignard, pour le Titan d’Acadie-Bathurst. Rien de gagné toutefois, selon leur entraîneur de longue date. Car Dave Kennedy les a prévenus : faire l’équipe, c’était la partie facile.

Rester sur l’équipe, c’est le plus difficile, mais c’est une belle fierté, parce que le fait d’avoir des gars de l’Académie dans la LHJMQ, c’était ça le but dès le départ. Dave Kennedy, directeur de l'Académie de gardiens de but de l'Atlantique

Nicholas et Pierre-Vincent ont vite vu une camaraderie sportive devenir une amitié. Photo : Courtoisie Nicholas Sheehan

Les deux Acadiens sont assez d’accord avec le constat fait par Dave Kennedy. Beaucoup de travail se profile à l’horizon.

Pour Guignard, le fait d’être une recrue chez le Titan est bien ancré dans son esprit : En tant que recrue, c’est sûr que j’ai beaucoup de travail à faire pour gagner mon temps de glace, mais je vais travailler fort pour en avoir le plus possible et profiter de ma chance quand elle va arriver.

Sheehan, de son côté, est aussi bien conscient de son rôle de gardien auxiliaire, mais n’a pas l’intention de prendre beaucoup de repos cet hiver. Quand j’ai l’opportunité de jouer, il faut que je fasse de mon mieux. Pas de days off! Il faut que je continue à travailler tous les jours pour devenir meilleur.

Une saison intradivision

En 2020-21, la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec a dû faire des concessions pour sauver la saison. Afin de limiter les déplacements et la propagation de la COVID-19, la soixantaine de matchs se joueront à l’intérieur de trois divisions de six équipes.

Les équipes des Maritimes ne visiteront donc pas celles du Québec.

Le nombre de match entre les Wildcats et le Titan sera plus élevé que d’habitude. Ainsi, les chances sont grandes que Nicholas Sheehan et Pierre-Vincent Guignard se retrouvent sur la même glace, mais à 200 pieds l'un de l’autre.

Ils se sont entraînés ensemble cet été et le fait de se retrouver sur la même patinoire à l’automne était au cœur de leurs discussions. On parlait tout le temps de ça, jouer un contre l’autre! Ça serait le fun! raconte le gardien de Moncton.

Même refrain du côté du portier du Titan.

On a été chanceux de se retrouver tous les deux dans d'aussi bonnes organisations, mais jouer un contre l’autre, ça serait quelque chose qui rappellerait beaucoup de souvenirs. Pierre-Vincent Guignard, gardien de but pour le Titan d'Acadie-Baturst

Une grande fierté

Dave Kennedy le dit sans hésitation : voir ces deux jeunes hommes vieillir et se retrouver dans une situation de hockey junior est une grande fierté.

Le travail accompli depuis les niveaux de hockey mineur est énorme. Le travail sur la glace, à l’entraînement et à l’école évidemment, mais Kennedy parle aussi d’un travail pour la communauté du hockey plus généralement. Ces deux gars-là ont assez redonné à leur communauté. Je pense à toutes les cliniques de hockey auxquelles ils ont participé. C’est des role models! Les jeunes vont les regarder.

De gauche à droite : Dave Kennedy, Pierre-Vincent Guignard et Nicholas Sheehan. Photo : Courtoisie Dave Kennedy

À savoir si le fait d’être un modèle pour les plus jeunes peut devenir un poids ou un stress, Dave Kennedy n’a aucune crainte : Pas quand ça fait aussi longtemps qu'eux le sont.

Les deux portiers auxiliaires auront beaucoup de travail à faire pour obtenir le temps de glace qu’ils veulent en tant que recrues, mais la persévérance sera la clé.

Dès samedi, les deux amis se rendront visite alors que le Titan sera au Centre Avenir à Moncton pour l’avant-dernier match préparatoire. Et même s’ils ne sont pas sur la glace, il y a fort à parier que les deux gardiens se lanceront un coup d’oeil complice à un moment ou à un autre pendant la partie.