Un nouveau studio de capture de mouvement à l’UQAT

L’installation d’une nouvelle technologie a nécessité un investissement de 190 000 $. Le studio de capture de mouvement permet principalement de créer des animations en trois dimensions pour les étudiants en création et nouveaux médias.

En années numériques, on était dû ! En une dizaine d’années, tout a changé. Malheureusement ça fait partie du domaine ! lance le responsable du laboratoire Casey Côtes-Turpin.

Le précédent laboratoire, inauguré en 2012, utilisait un système de lumières placées sur une personne qui permettait de capter ses mouvements grâce à 32 caméras. Ce nouveau studio utilise 12 caméras qui suivent de petites billes réfléchissantes.

Le nouveau studio utilise 12 caméras qui suivent de petites billes réfléchissantes. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellet

Tous les studios professionnels utilisent cette technologie-là. Ça nous permet de faire des captations plus précises et plus créatives surtout. On veut capter d’autres choses que des êtres humains. On peut ajouter des accessoires, des épées, des bâtons de hockey, des balles, on peut suivre à peu près n’importe quoi , explique Casey Côtes-Turpin.

Le laboratoire pourra être utilisé par les professeurs-chercheurs de l’UQAT et par les quelque 300 étudiants en création et nouveaux médias du campus de Rouyn-Noranda, mais aussi de Montréal.