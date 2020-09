17 nouveaux cas de COVID-19 et des expositions possibles dans certains endroits

Expositions possibles

La personne infectée était asymptomatique quand elle s'est rendue à la St. Aidan’s Christian School, située rue Hargrave, à Winnipeg, les 10 et 11 septembre. Elle a respecté toutes les mesures de prévention en place, précisent les autorités. L’infection n’a pas eu lieu à l’école. Le nettoyage des zones passantes de l'école est en cours.

Les personnes ayant eu des contacts rapprochés avec la personne infectée ont été prévenus et invités à se placer en quarantaine. Les autres personnes qui étaient à l’école ne sont pas tenues de s’auto-isoler, mais doivent surveiller l’apparition de symptômes.

Un employé de l’Office régional de la santé Winnipeg était au foyer de soins Actionmarguerite le 10 septembre. Cette information a été transmise aux familles et au personnel. Bien que le risque de transmission soit faible, Actionmarguerite a déclenché l'application des protocoles d’éclosion, par mesure de précaution. L’établissement est passé au code rouge du système de réponse à la pandémie de la province.

Une enquête indique qu’un cas déjà annoncé dans la région sanitaire de Winnipeg est lié aux Services de santé et de transition du centre St-Amant, situé rue River. L’information a été transmise à la famille et au personnel. La recherche des contacts est en cours. Bien que le risque de transmission soit faible, le centre a mis en place les protocoles d’éclosion, par mesure de précaution. L’établissement est passé au code rouge du système de réponse à la pandémie de la province.

Par ailleurs, un cas annoncé mardi est un travailleur de la santé lié à une éclosion dans le centre Bethesda Place, où on dénombre maintenant 14 cas : 8 employés et 6 résidents. Les enquêtes sur ces cas sont en cours, et le public sera avisé s'il y a des risques pour la santé publique.

269 cas actifs

Les cas annoncés mardi portent à 1466 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 1,4 %.

Voici les faits saillants :

Nombre de cas actifs actuellement : 269

Personnes guéries à ce jour : 1181

Personnes à l’hôpital : 12, dont 3 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 reste à 16

La répartition des nouveaux cas de COVID-19 par région sanitaire est la suivante :

Winnipeg : 13

Prairie Mountain : 1

Santé sud : 2

Entre-les-Lacs et de l’Est : 1

Depuis le début du mois de février, 157 440 tests de dépistage ont été effectués, dont 1447 lundi.

La santé publique continue de rappeler à la population les mesures de base pour éviter la propagation du nouveau SRAS-CoV-2 : rester à la maison si on ne se sent pas bien, se laver les mains souvent, tousser dans son coude et garder une distance de 2 mètres avec des gens qui ne sont pas de la maisonnée, porter un masque quand la distanciation physique n’est pas possible.