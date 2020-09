Le maire de Regina, Michael Fougere, brigue un troisième mandat

Après huit ans à la tête de la capitale provinciale, le maire de Regina, Michael Fougere, annonce qu’il sollicite un troisième mandat en vue des élections municipales qui se tiendront le 9 novembre. S’il est élu, il entend diriger la Ville dans « la continuité et la stabilité. »

En conférence de presse mardi, Michael Fougere a d’abord mis en lumière ce qu'il a accompli au cours des huit dernières années, citant par exemple la construction du stade Mosaic et de l’usine de traitement des eaux usées, ainsi que les millions de dollars investis pour la réfection de routes et de ponts.

Il a indiqué qu’il était très fier de ces projets, mais a admis que la Ville et ses habitants font face à de nombreux défis, surtout avec la COVID-19.

Et en ces temps incertains en raison de la pandémie, Michael Fougere a rappelé aux électeurs qu’il leur propose avant tout de la stabilité.

Mon but principal, c’est de soutenir les familles et les entreprises. Je vais continuer à travailler fort pour que la vie reste abordable. Michael Fougere, maire de Regina

Si son mandat est renouvelé, Michael Fougere assure qu’une augmentation d'impôts n’est pas envisagée pour l’année 2021, ni pour un avenir prévisible. Réduire les services publics n’est pas non plus une option, a-t-il indiqué.

Je n’ai pas soutenu le budget 2020 et l’augmentation du salaire des élus. Ce n’est pas le moment de parler d’augmentations.

Mon message aujourd’hui, c’est qu’il faut contrôler les coûts pour ceux qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Michael Fougere, maire de Regina

Une course à six

La période de mise en candidature pour les postes de maire et de conseillers municipaux est du 22 septembre au 7 octobre, mais déjà six personnes ont signifié leur intention de se présenter comme plus haut magistrat de la Ville, dont le maire Michael Fougere.

De gauche à droite, les six candidats à la mairie de Regina sont Michael Fougere, Tony Fiacco, Jerry Flegel, Jim Elliott, George Wooldridge et Mitchell C. Howse. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser/CBC, soumis par Meagan O'Flanagan, Alex Soloduca/CBC, soumis par Jim Elliott, George Wooldridge and Mitchell C. Howse

Tony Fiacco, Jim Elliott, George Wooldridge et Mitchell Howse tenteront aussi leur chance, ainsi que le conseiller municipal Jerry Flegel.

Le port du masque dans les espaces publics et l’avenir du site de Capital Pointe seront parmi les dossiers chauds à surveiller cet automne.