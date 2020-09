Comment conserver vos tomates?

La récolte de tomates a été bonne cette année et vous vous demandez comment en profiter le plus longtemps possible? Voici nos meilleures astuces de conservation pour étirer l’été et éviter de les gaspiller.

Dans le frigo ou sur le comptoir?

Malgré ce que l’on peut penser, le frigo n’est pas la meilleure option pour conserver les tomates! Plutôt que de les protéger, le froid altère leur texture et leur saveur, ce qui les rend pâteuses et fades… Pas génial! Elles se plairont (et vous plairont!) bien mieux à la température ambiante, sur le comptoir ou dans le bol à fruits. C’est de cette façon qu’elles seront les plus savoureuses!

Si vous ne pensez pas avoir le temps de manger toutes vos belles tomates mûres avant qu’il ne soit trop tard, il est préférable de les congeler pour les utiliser plus tard dans un bon plat de pâtes (Nouvelle fenêtre) réconfortant!

Mieux vaut choisir une tomate de la bonne taille pour votre recette puisqu’une fois coupée, elle ne se conserve pas très bien, ni très longtemps. Et s’il vous reste une tranche ou deux de tomates après avoir terminé vos sandwichs, dégustez-les sur le champ avec une pincée de fleur de sel. Elles ne seront jamais aussi bonnes que lors de ce petit moment volé qui goûte l’été!

Au congélateur!

Aussi surprenant que ça puisse paraître, les tomates peuvent être congelées… entières! Faites des réserves au congélo, il n’y a rien de plus simple, même pas besoin de les faire cuire ni de les peler! Il suffit de les laver et de bien les assécher, puis de les répartir, entières, sur une plaque de cuisson, sans les superposer. Oubliez-les quelques heures au congélateur, le temps qu’elles gèlent et placez-les ensuite dans un contenant hermétique. C’est tout!

Les tomates congelées se garderont une bonne année au congélateur. Vous serez content de toujours en avoir sous la main pour ajouter aux soupes, aux chilis et aux sauces. Mais n’essayez pas de les glisser dans un sandwich ou une salade, vous risquez d’être pas mal déçu! Voyez-les plutôt comme un substitut aux conserves. Avant de les utiliser, laissez-les décongeler au frigo. Une fois décongelées, leur pelure s’enlèvera hyper facilement avec les doigts.

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste –Savourer.ca (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés