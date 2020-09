Radio-Canada n’a pas pu confirmer cette information. La sénatrice Paula Simons dit l’avoir obtenue d’une source à l’Université d’Ottawa, mais elle ne veut pas dévoiler l’identité de cette source. L’Université d’Ottawa a refusé de commenter.

Philip Worré, du Service des communications du Campus Saint-Jean, affirme que l'Université d’Ottawa n’a fait aucune offre formelle et le doyen du CSJCampus Saint-Jean a indiqué qu’il n’était pas question de se lancer dans de quelconques négociations aussi longtemps que [l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA)], l’Université de l’Alberta et le Gouvernement de l’Alberta sont en pourparlers suite à la mise en demeure déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine.

Le gouvernement albertain et l’Université de l’Alberta doivent encore déposer leur défense face à la poursuite de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta relativement au financement du Campus Saint-Jean.

De son côté, l’Université de l’Alberta affirme dans un courriel que l’Université d’Ottawa n’a pas communiqué d’intérêt pour le transfert de nos programmes à leur institution. Il n’y a pas de plans ou de discussions pour un transfert du Campus Saint-Jean.

L’ ACFA Association canadienne-française de l'Alberta envisage l’option d’un transfert

La présidente de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta provinciale Sheila Risbud n’est pas surprise par la possibilité que l’Université d’Ottawa veuille adopter le Campus Saint-Jean.

J’ai cru comprendre qu’il y aurait peut-être eu quelques échanges à ce niveau-là entre le recteur [de l’Université d’Ottawa] et le doyen [du Campus Saint-Jean]. Sheila Risbud, présidente, Association canadienne-française de l'Alberta provinciale

Sheila Risbud affirme n'avoir eu aucune discussion avec le gouvernement albertain ni l'Université de l'Alberta depuis le dépôt de la poursuite de l'ACFA. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Elle ajoute qu’il faut considérer toutes les options pour sauver le Campus Saint-Jean, incluant celle-ci. On a déposé un mémo qui affirme qu’on préfère un modèle fédéré, avec plus de gouvernance et d’autonomie pour le Campus Saint-Jean , rappelle-t-elle.

Dans un tel modèle fédéré, le lien avec l'université est plus flexible et son identité prend donc moins d'importance, selon Sheila Risbud.

Ça n’a pas besoin d’être l’Université de l’Alberta. On préférerait que cette relation se maintienne, mais on n'est pas liés à une institution comme telle , explique-t-elle.

Beaucoup d’obstacles pour un transfert d’université

S’il s’avérait, le transfert d’un campus d’une université à une autre présenterait beaucoup d’obstacles administratifs, selon Rémi Léger, politologue et professeur à l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique. C’est une idée farfelue , sans précédent à sa connaissance.

Rémi Léger croit que les obstacles administratifs d'un tel transfert seront très nombreux. Photo : Radio-Canada

On rentre dans des relations intergouvernementales. Les ministères d’Éducation post-secondaire vont devoir se parler. Les programmes albertains vont-ils devoir suivre les consignes du ministère de l’Ontario? , donne-t-il en exemple. Ce n’est vraiment pas simple.

Il émet également une mise à en garde à ceux qui voient l’Université d’Ottawa comme une sauveuse.

Si on a créé l’Université de l’Ontario français, c’est parce qu’il y a des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes qui sont déçus du modèle de gouvernance de l’Université d’Ottawa, qui est une institution bilingue. Rémi Léger, politologue, Université Simon Fraser

Dans une institution bilingue, on fonctionne dans les deux langues. Les francophones et anglophones sont intégrés dans les même facultés , rappelle-t-il.

À son avis, le Campus Saint-Jean et l’Université de l’Alberta sont plutôt fondés sur le principe de la dualité, avec un campus exclusivement francophone et plusieurs campus exclusivement anglophones.