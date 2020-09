34 % des Saskatchewanais ne savent pas pour qui voter

Les chercheurs concluent que l’âge a un effet significatif sur les intentions de vote. Selon les résultats obtenus, les Saskatchewanais plus âgés sont plus susceptibles de voter pour le Parti saskatchewanais de Scott Moe alors que les plus jeunes appuient en plus grand nombre le NPDNouveau Parti démocratique de la Saskatchewan et son chef, Ryan Meili.

Les soins de santé, l’enjeu le plus important

En plein coeur de la pandémie de la COVID-19, 29,1 % des Saskatchewanais croient que les soins de santé sont le sujet le plus important de cette campagne électorale qui devrait être déclenchée dans les prochains jours en vue d’un vote le 26 octobre.

Les chercheurs ont également observé que les questions liées à la COVID-19 étaient beaucoup plus importantes pour les femmes que pour les hommes et qu’elles étaient aussi significativement plus importantes pour les personnes âgées de 54 ans et moins que pour les 55 ans et plus dans leur choix de vote.

Présenté au début du mois d’août, le plan de retour en classe du gouvernement a été passablement critiqué par l’opposition officielle et par de nombreux parents. Toutefois, ce plan n’influence pas les intentions de vote de 65,6 % des électeurs sondés.

Globalement, les électeurs favorisent plutôt l'approche du Parti saskatchewanais sur la COVID-19 que celle du NPDNouveau Parti démocratique .

Différents points de vue sur l’économie

Après les soins de santé, l’enjeu le plus important des répondants est l’économie (23,2 %).

Les Saskatchewanais sont cependant divisés sur la vigueur de l’économie provinciale.

La vision de l’économie diffère également entre hommes et femmes. Selon les résultats obtenus, les Saskatchewanaises sont plus enclines à considérer que l'économie est en déclin, tandis que les Saskatchewanais sont plus enclins à considérer qu'elle s'améliore.