Les feux de forêt de l’Ouest américain voilent le ciel de l’est du Canada

Le ciel devrait rester plus ou moins voilé ces prochains jours dans l'est du Canada, en fonction de l'intensité à venir des incendies de l'Ouest américain et des courants atmosphériques, selon Environnement Canada. Ici, le lever de soleil au-dessus du lac Ontario à Toronto, mardi.

Photo : Radio-Canada / Pierre-Mathieu Tremblay