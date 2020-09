Prix du récit Radio-Canada 2020 : les coups de cœur du comité de sélection

Il ne reste que 21 auteurs et autrices en lice pour le Prix du récit Radio-Canada 2020 . En attendant de connaître les cinq finalistes, le 24 septembre, voici qui mérite le prix, selon les lectrices et le lecteur du comité de sélection, qui ont sélectionné les nouvelles de la liste préliminaire. Le jury sera-t-il d'accord avec leurs choix?

Le choix de Brad Cormier et Talia Hallmona :

Il ne se passera plus rien d’autre, de Mathieu Blais



Commentaire de Brad : « L’auteur nous démontre que dans les tiroirs du territoire, on trouve les plus beaux bijoux, mais il faut l’arpenter au rythme du piéton, s’arrimer à la cadence des nomades pour en dénicher les poignées et les ouvrir. Les voyages intérieurs peuvent émaner des mots. C’est ce qui opère ici. On s’y sent, on ressent, on porte le sac, chausse les souliers, on habite et accueil les réflexions comme si elles émanaient de notre conscience. »

Commentaire de Talia : « Le sujet de ce texte est original, magnifique et époustouflant. Décrire le Nord-du-Québec n’est pas chose simple. Dans ce texte, l’auteur ou l’autrice parvient à dépeindre tout l’espace qu’on retrouve dans le Nord en utilisant un champ lexical riche et rigoureux. »

Le choix de Karine Rosso :

Actes de langage, de Laurence Olivier : « Le ton et le vocabulaire sont d’une précision redoutable, mais le style est tout en retenue. Les images sont évocatrices sans être suggestives. La menace plane jusqu’à la dernière ligne. Le texte nous hante longtemps après la lecture. »

Le choix d'Ayavi Lake :

Le perturbateur, de Smail Djaoud : « En Algérie, ou comment une société étouffe les désirs sexuels et donne naissance à des frustrations sexuelles et à la folie… Raconté avec les yeux d’un enfant. Récit qui ouvre les portes d’un monde qu’on lit rarement au Québec. »

Les membres du comité de sélection du Prix du récit Radio-Canada 2020 :

Brad Cormier Photo : Martin Béland

Brad Cormier habite dans le far ouest québécois, au confluent de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent, où il façonne le bois depuis près de 20 ans. En 2019, il a publié Riviérances (Leméac), récit d’un voyage qu’il a fait il y a quelques années sur les traces des explorateurs français et canadiens en empruntant les rivières du bassin des Grands Lacs puis du Mississippi. Épris d’Histoire et amoureux de ses racines, il nous expose son parcours personnel : celui d’un Acadien-Québécois qui cherche la clé de son avenir dans les trous de serrure du passé.

Talia Hallmona Photo : Marjorie Guindon

Talia Hallmona est comédienne, médiatrice, autrice et metteuse en scène. Diplômée de l’École nationale de théâtre, elle a commencé sa vie professionnelle en 2008, dans la pièce Mouton noir, présentée par Espace K, à Baie-Comeau. Par la suite, elle a fait partie de la tournée québécoise et française de S’embrasent, une pièce pour les jeunes présentée par le Théâtre Bluff, de 2009 jusqu’à 2017. Grâce à cette pièce, elle a pu voyager un peu partout au Québec et en France. Elle a aussi fait partie de Trois, une présentation d’Orange Noyée, et de La recette de baklawas, de Pascale Rafie. Dans les neuf dernières années, Talia a eu l’occasion de faire de la médiation culturelle auprès de milliers d’adolescents et adolescentes pour le festival Rencontre Théâtre Ados, le Théâtre Bluff, l’arrondissement de Saint-Laurent et le Théâtre Fêlé. En 2013, elle a créé Moi et l’autre, premier texte coécrit avec Pascal Brullemans; il traite de l’intégration des personnes immigrantes au Québec. Elle a aussi fondé sa propre compagnie de théâtre jeunesse, le Théâtre Fêlé.

Karine Rosso Photo : Justine Latour

Karine Rosso est titulaire d’un doctorat en études françaises, chargée de cours à l’Université de Sherbrooke et membre fondatrice de la librairie féministe L’Euguélionne. Elle s’intéresse à la figure de l’autrice dans l’autofiction et aux différentes représentations des femmes dans la littérature contemporaine. Elle vient de publier un premier roman, intitulé Mon ennemie Nelly (2019), aux éditions Hamac. Karine Rosso est également l’autrice d’un recueil de nouvelles intitulé Histoires sans Dieu (2011) et la codirectrice des ouvrages Histoires mutines (2016), Nelly Arcan – Trajectoires fulgurantes (2017) et Interpellation(s) : enjeux de l’écriture au tu (2018).

Ayavi Lake Photo : Courtoisie Blanches Bulles

Ayavi Lake a grandi à Dakar. Après des études en France, elle a choisi de s’installer au Québec et elle est tombée amoureuse du Saguenay. Ces territoires habitent ses écrits. À Montréal, elle enseigne au cégep.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.