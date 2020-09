Investissement de 1,5 M $ pour une énergie plus propre dans le secteur minier au CTRI

Concrètement, le concept du projet se base sur l’utilisation de la technologie des hautes puissances pulsées. Le procédé utilise de très brèves et très denses impulsions électriques qui permettent de réduire la roche en poussière. Le développement de cette technologie se veut une alternative plus verte aux procédés mécaniques et énergivores présentement utilisés dans le secteur minier.

Nassima Kemache, chercheuse CTRI, un employé du cTRI, Hassine Bouafif, directeur général du CTRI, Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire de Ressources naturelles Canada. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

S’inscrivant dans le cadre du Programme de croissance propre, ce projet voit le jour notamment grâce à d’importants investissements de Ressources naturelles Canada et du Ministère du Développement économique et des Langues officielles, à raison de 440 00 $ et 700 000 $ respectivement.

Le directeur général du CTRICentre technologique des résidus industriels , Hassine Bouafif, se dit heureux de la collaboration des différents partenaires miniers de la région dans ce projet.

Ce qu’on apporte aujourd’hui, c’est un cas typique d’innovation dans le secteur minier. On travaille avec plusieurs partenaires miniers dans la région, dit-il. On a trouvé une excellente ouverture de leur part pour aller innover dans tous les anciens modèle d’exploitation.

Ça nous permet d’être des leaders dans le domaine, quand on parle de broyage de roches et de réduire nos gaz à effet de serre. Le ministre des Ressources naturelles et député de Sudbury, Paul Lefebvre

Hassine Bouafif indique que les différents partenaires miniers ont démontré une grande confiance à l’égard de son institution afin d’apporter des améliorations aux procédés présentement en place.

Hassine Bouafif Photo : Radio-Canada / Piel Côté

On a eu une espèce de carte blanche de la part de nos partenaires miniers pour trouver des solutions aux enjeux environnementaux , rapporte Hassine Bouafif.

Présent lors de l’annonce, le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Sudbury, Paul Lefebvre, croit qu’il n’y a pas de meilleur endroit que Rouyn-Noranda pour lancer ce projet.

On sait déjà que Rouyn-Noranda, c’est une ville minière. Évidemment, il faut apprendre de nos procédés et il faut innover dans nos procédés. C’est la meilleure place pour faire ce genre de recherche. Il y a un centre ici qui est fabuleux. C’est un investissement dans ce centre pour continuer cette recherche essentielle et réduire nos émissions de gaz à effet de serre , estime Paul Lefebvre.

Le député libéral est persuadé que le secteur minier jouera un rôle primordial dans le virage vert, en raison des métaux qui servent à fabriquer les batteries.

Les différents partenaires dans ce projet se donnent comme objectif initial de proposer la technologie en projet pilote. Par la suite, l’objectif sera d’amener la technologie à une échelle industrielle minière.