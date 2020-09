Apple dévoile son abonnement tout-en-un ainsi que ses nouvelles montres et tablettes

Apple a tenu mardi après-midi son événement spécial Time Flies , au cours duquel il a notamment dévoilé son nouvel abonnement Apple One, qui comprend les services Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade, pour 15,95 $ par mois.

C'est 7 dollars de moins que des abonnements séparés aux quatre services. Pour 5 dollars de plus, l'abonnement familial est bon pour jusqu'à six personnes et comprend 200 gigaoctets (Go) de stockage sur iCloud.

L'abonnement Premium, qui inclut tous les services déjà mentionnés ainsi que 2 téra-octets (To) de stockage sur iCloud de même que des abonnements à Apple News+ et Apple Fitness+ – un service de conditionnement physique également dévoilé mardi –, coûte de son côté 33,95 $ par mois.

Apple Fitness+ propose différents types d'entraînements – yoga, danse, vélo, course, rameur, gainage, etc. – qui peuvent être suivis sur un écran. De nouveaux entraînements sont proposés chaque semaine et intègrent diverses fonctionnalités de mesure biométrique de l'Apple Watch.

Apple Fitness+ propose différents types d'entraînements qui peuvent être suivis sur un écran.

L'abonnement, dont le lancement prévu pour la fin 2020, coûtera 12,99 $ par mois, ou 99,99 $ par an.

De nouveaux Apple Watch

Apple a dévoilé mardi deux nouveaux modèles de sa montre intelligente Apple Watch : la Series 6, qui peut mesurer la saturation en oxygène dans le sang, et la SE, qui est plus abordable.

D’entrée de jeu, le PDG de l’entreprise, Tim Cook, a annoncé que cette présentation se concentrerait sur ces deux gammes de produits. Le dévoilement du prochain iPhone, qui a habituellement lieu à la mi-septembre, se fera donc attendre.

L’Apple Watch Series 6 peut capter le taux d’oxygène dans le sang – un indicateur clé de votre bien-être global, selon Apple – en 15 secondes à l’aide de lumière verte, rouge et infrarouge. L’entreprise a annoncé qu’elle formait différents partenariats avec des universités et des centres de recherche médicale pour des études axées sur la saturation d’oxygène, dont une qui se penchera sur son lien avec la COVID-19. La montre est également équipée d'un altimètre, qui mesure l'altitude en temps réel.

Avec son nouveau processeur, l'Apple Watch Series 6 est 20 % plus rapide que la Series 5. D'autres améliorations techniques ont également été apportées : son écran est deux fois plus lumineux que celui de la Series 5, et elle se recharge plus rapidement.

Plus abordable, l'Apple Watch SE est deux fois plus rapide que l'Apple Watch Series 3, le modèle qu'elle remplace. Son écran est également 30 % plus large que celui de la Series 3.

Comme la Series 6, l'Apple Watch SE est équipée d'un altimètre, mais quelques fonctionnalités des plus récentes montres d'Apple sont absentes : son écran ne peut pas toujours rester allumé (comme peuvent le faire les Series 5 et 6), elle ne peut pas faire d'électrocardiographie (comme peuvent le faire tous les modèles depuis la Series 4), et elle ne peut pas non plus mesurer la saturation en oxygène dans le sang.

Plusieurs nouveaux bracelets et cadrans de montre ont aussi été dévoilés.

Les deux nouvelles montres seront mises en vente vendredi. Le modèle de base de l'Apple Watch SE coûtera 369 $, tandis que celui de l'Apple Watch Series 6 coûtera 529 $.

De nouveaux iPad

De nouveaux modèles de l'iPad de base et de l'iPad Air ont également été dévoilés. Si le nouvel iPad d'entrée de gamme est sensiblement pareil à celui de l'an dernier, il est maintenant équipé d'un meilleur processeur (A12), en plus d'être capable de prendre en charge le stylet Apple Pencil.

Le nouvel iPad coûte 429 $. Le clavier n'est pas inclus.

L'iPad Air, le modèle de milieu de gamme entre l'iPad régulier et l'iPad Pro, a pour sa part été réinventé cette année. L'appareil n'a plus de bouton d'accueil et son écran n'a presque plus de bordures. Son design se rapproche davantage à celui de l'iPad Pro, avec ses rebords plats et son port USB-C.

Le nouvel iPad Air ressemble beaucoup à l'iPad Pro.

Contrairement à l'iPad Pro, par contre, ce nouvel iPad Air n'a pas de système de reconnaissance facial Face ID. Son capteur d'empreintes digitales se situe donc sur le bouton de verrouillage vu l'absence d'un bouton d'accueil.

Le nouvel iPad Air jouit de plusieurs autres améliorations techniques : il a un meilleur processeur (A14), de meilleures caméras ainsi qu'un temps de recharge plus rapide. Son écran n'a toutefois pas une aussi bonne fréquence de rafraîchissement que l'iPad Pro (60 hertz [Hz] contre 120 Hz).

Le nouvel iPad sera mis en vente vendredi à 429 $. Le nouvel iPad Air sera offert en octobre à partir de 779 $. Sa date de lancement exacte n'a pas encore été dévoilée.