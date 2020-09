Code jaune : le Bas-Saint-Laurent sous surveillance

Le premier ministre, François Legault, en a fait l'annonce lors de son point de presse quotidien, mardi.

Le virus se propage trop, et je suis très inquiet de la situation qu'on vit. François Legault, premier ministre du Québec

M. Legault a dit craindre que cette situation entraîne un engorgement dans les établissements de santé.

Le Bas-Saint-Laurent fait partie des huit régions qui sont entrées en mode « préalerte ». Photo : Radio-Canada

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Chistian Dubé, a indiqué que le passage au code jaune signifie qu'il y aura davantage d'interventions policières et un dépistage plus ciblé.

Il a également dit que la vente de nourriture sera interdite à partir de minuit dans les bars.

Le premier ministre a ajouté que l'augmentation importante du nombre de cas enregistrés dans plusieurs régions du Québec risque de forcer à nouveau le gouvernement à fermer des écoles et des entreprises.

Le nombre de cas au Bas-Saint-Laurent a plus que doublé en moins d'une semaine. Photo : Radio-Canada

Dans l'éventualité où une région atteindrait le niveau orange, Québec réduira le nombre de personnes maximum permis dans les résidences privées, passant de 10 à 6 personnes, fermera les bars, limitera les services offerts dans les restaurants et réduira le nombre de personnes permis dans les événements publics.

Le palier « préalerte » implique également une augmentation des interventions policières. Photo : Radio-Canada

Le ministre Dubé ajoute que certaines des régions, sans vouloir nommer lesquelles, s’approchent de la zone orange.

Il avertit également que la mise à jour de l'état des régions devra peut-être être faite plus fréquemment que de façon hebdomadaire, comme il avait été prévu par le gouvernement.

Si on jugeait bon, dans les prochains jours, de faire une mise à jour de certaines régions, on n’attendra pas à mardi prochain , a affirmé le ministre.

Plus de détails à venir