L’après-école et la prématernelle dans les écoles francophones dès le 28 septembre

Lundi, le Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) a approuvé le plan de réouverture de la FPFTNLFédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador , qui exploite ces programmes dans cinq écoles.

Une ébauche du plan de réouverture, consultée par Radio-Canada, montre que la FPFTNLFédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador adopte essentiellement les mêmes mesures de sécurité annoncées par le CSFPConseil scolaire francophone provincial à l’avance de la rentrée.

Chaque animateur sera affecté à un petit groupe d’élèves – une cohorte – qui aura un espace dédié à lui.

Martine Fillion, directrice générale de la FPFTNLFédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador , indique que les cohortes formées par les écoles ne seront pas mélangées lorsque les élèves participent au programme d’après-école.

On va discuter avec les directions d'école pour qu'elles nous disent exactement combien il y a d'élèves par classe et combien d'élèves dans chaque classe viennent à l'après-école. On va pouvoir former les groupes en conséquence , indique-t-elle, en notant que son organisme pourrait embaucher plus de personnel en fonction des besoins.

L’ébauche du plan montre que les jouets, les couvertures, les tapis et tout autre matériel partagé pouvant favoriser la propagation du virus seront retirés des classes. D’autres équipements seront désinfectés régulièrement. Le plan indique aussi qu’il y aura une rotation minimale des animateurs entre les groupes.

Les jouets seront retirés des classes pour limiter la propagation du virus (archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le plan final, ainsi qu’une version traduite en anglais, seront envoyés aux parents dans les prochains jours. Les inscriptions aux programmes devraient ouvrir cette semaine. Environ 200 élèves ont participé aux deux programmes l’an dernier, selon la FPFTNLFédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador .

Une reprise temporairement suspendue

La FPFTNLFédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador avait initialement prévu de relancer les services d’après école et de prématernelle le 9 ou le 14 septembre. Mais la reprise des services a été temporairement suspendue par le CSFPConseil scolaire francophone provincial , qui voulait que la FPFTNLFédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador lui fournisse un plan détaillant les mesures de sécurité qu’elle allait adopter dans les écoles.

Dans un communiqué, lundi, le CSFPConseil scolaire francophone provincial a voulu éclaircir les raisons qui l’ont poussé à prendre cette mesure.

Cette décision directement liée à la crise sanitaire de la COVID-19 a été prise en fonction des recommandations émises par la médecin hygiéniste en chef de la province demandant de ne pas mélanger les cohortes d’élèves (groupes-classes), mais également afin d’assurer le nettoyage approprié des écoles pour diminuer les risques liés à la propagation du virus , explique le CSFPConseil scolaire francophone provincial .

Martine Fillion est directrice générale de la fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador (archives). Photo : Radio-Canada / Marie-Isabelle Rochon

Ce délai aura permis à la FPFTNLFédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador de mettre en place son plan de réouverture pour les services d’après-école et de prématernelle.

Selon Martine Fillion, l’élaboration d’un plan, la formation du personnel et le nettoyage des installations sont la priorité depuis quelques semaines.

Je pense que si on est responsable, il faut prendre le temps , affirme-t-elle. Il vaut mieux de faire un plan qui prend peut-être un peu plus de temps, mais qu’on n'est pas toujours à modifier. Alors le délai, je ne pense pas qu’on a été tellement plus longtemps.

On n'a pas envie non plus de voir tous les services [...] dans une bulle de confinement qui n’était pas prévue parce qu'on est allé trop vite. Martine Fillion, directrice générale de la FPFTNL Fédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador

Kristin Newman, une mère dont le fils fréquente l’École des Grands-Vents à Saint-Jean, se dit soulagée de la décision du CSFPConseil scolaire francophone provincial .