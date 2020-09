M. Higgs est maintenant en tête d’un gouvernement majoritaire sans aucune voix du Nord dans son caucus et seulement un élu francophone dans ses rangs. Ceci place la province et M. Higgs dans une situation très précaire. Depuis les trois derniers cycles électoraux, la province se voit de plus en plus divisée selon des lignes politiques, géographiques et linguistiques , peut-on lire dans le communiqué émis mardi matin par l’organisation acadienne.

La SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick exige que le nouveau gouvernement s’attaque à certaines questions dans les 30 premiers jours suivant l’assermentation de son conseil des ministres s’il veut éviter le recours à la désobéissance civile par ses membres.

On va les talonner et si on doit se tourner vers la désobéissance civile pour se faire entendre, on le fera. Alexandre Cedric Doucet, président de la SANB

Parmi les revendications de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , on retrouve la nomination d’un lieutenant francophone au sein du caucus des bleus, la création d’un Comité permanent des langues officielles à l’Assemblée législative, ainsi qu’un engagement de commencer des pourparlers avec le gouvernement fédéral afin d’acquérir plus d’autonomie provinciale en matière d’immigration.

La SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick souhaite également que le gouvernement s’engage à remédier au manque d’investissement systémique en matière d’infrastructure dans les régions acadiennes et francophones de la province ainsi qu’au faible taux de bilinguisme chez les récents diplômés des écoles secondaires de la province.

Le président de la SANB n'exclu pas d'avoir recours à la désobéissance civile si son ultimatum n'est pas entendu par les progressistes-conservateurs. Il ne précise toutefois pas quel genre d'actions pourraient être entreprises. Photo : Radio-Canada

En entrevue avec Radio-Canada mardi matin, Alexandre Cédric Doucet, le président de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , a aussi rappelé que la Loi sur les langues officielles, qu’il qualifie de contrat social entre les deux communautés linguistiques au Nouveau-Brunswick , doit légalement être révisée avant le 31 décembre 2021. Il a affirmé que son équipe allait s’assurer que cette obligation se concrétise.

Des alliés dans le nouveau gouvernement?

L’élection d’un seul francophone – Daniel Allain dans Moncton-Est – au sein du nouveau gouvernement de Blaine Higgs, inquiète M. Doucet. Il est notre seul espoir d’avoir un peu de poids à l’intérieur du gouvernement , déclare-t-il avant d’ajouter qu’il désire rencontrer le nouvel élu dans les prochains jours.

M. Doucet dit toutefois avoir d’autres alliés de la cause francophone à l’interne . Il cite notamment Glen Savoie et Dominic Cardy.

Le président de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick appréhende tout de même les quatre prochaines années au pouvoir du gouvernement progressiste-conservateur.

Selon lui, le premier ministre réélu n’a pas réussi à convaincre les francophones durant la courte campagne. Il souligne aussi au passage l’absence de leur simple mention dans le discours de victoire du politicien. On l’a vu hier à la soirée électorale, que ça soit à Radio-Canada ou à CBC, Blaine Higgs n’a pas dit le mot francophone. Il n’est pas capable d’avouer que les francophones ont besoin d’un traitement égal et ça c’est très inquiétant , s’alarme-t-il.

Des réactions dans les rangs fédéraux

La division du vote entre anglophones et francophones suscite aussi de l'inquiétude à Ottawa. Le représentant du Nouveau-Brunswick au sein du conseil des ministres de Justin Trudeau, Dominic LeBlanc, s’est aussi dit préoccupé par le résultat de l’élection.

Quand je pense aux premiers ministres conservateurs, que ce soit Bernard Lord, que ce soit Richard Hatfield, ou même David Alward, on n'a pas vu ce genre de division-là. Alors comme Acadien et quelqu'un qui représente une circonscription fédérale majoritairement francophone, ça m'inquiète , a-t-il confié à son arrivée à une réunion du conseil des ministres mardi matin, à Ottawa.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en a quant a lui profité pour félicité M. Higgs de sa victoire.

Avec les informations de La Presse canadienne et Karine Godin