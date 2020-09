La COVID-19 fait une 28e victime en Estrie

L’Estrie compte une victime de plus de la COVID-19 selon les plus récentes données émises par la Direction de la santé publique en Estrie. Ce nouveau rapport porte donc le bilan à 28 morts.

La victime est un résident du CHSLD de Lambton. L'endroit demeure sous surveillance.

D’ailleurs, une quatrième journée de dépistage s’y déroule mardi pour tous les employés et les usagers.

Ce n’est pas complètement refroidi, alors on continue nos interventions de ce côté-là , a précisé Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie.

Depuis le dernier bilan, deux nouveaux cas se sont ajoutés à ce centre d’hébergement pour un total de 30.

À écouter : le Dr Alain Poirier fait le point sur la situation en Estrie

10 cas de plus en Estrie

La région demeure en préalerte (niveau jaune) puisqu’un total de dix cas ont été confirmés par rapport à hier.

Parmi ceux-ci, sept sont situés à Sherbrooke.

Les régions de la Haute-Yamaska (incluant Bromont), Memphrémagog et du Granit en compte chacune un de plus.

Il n’y a plus de patients hospitalisés et quatre personnes de plus sont maintenant rétablies de la maladie pour un total de 1319 dans la région.