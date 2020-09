Au moins 51 écoles aux prises avec la COVID-19 à Québec et sur la Rive-Sud

Le gouvernement a publié, lundi soir, une nouvelle liste des écoles où des mesures d’isolement ont été mises en place pour contrer des infections au nouveau coronavirus. Dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches, ce sont 51 écoles qui sont touchées.

Le gouvernement a annoncé le 10 septembre qu’il suspendait temporairement la publication de cette liste. Depuis lundi, la liste est de retour sur le site, mais les données datent du 11 septembre, à 16 h. Elles seront mises à jour quotidiennement à parti de mardi après-midi, selon le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

Au total, plus de 172 écoles sont touchées, partout dans la province, selon cette liste  (Nouvelle fenêtre) , et 283 cas sont confirmés parmi les élèves et le personnel des écoles en date de mardi matin.

Radio-Canada a analysé la nouvelle liste en la comparant avec les informations reçues depuis la rentrée scolaire et il existe encore quelques divergences.

En incluant la liste du gouvernement et notre liste maison, on enregistre donc 36 écoles (primaires, secondaires, privées, cégep, professionnelles) avec au moins un cas de COVID-19 dans la Capitale-Nationale. Du côté de Chaudière-Appalaches, 15 écoles ont confirmé au moins une infection au nouveau coronavirus.

Le gouvernement précise que certaines écoles ne figurent pas encore sur sa nouvelle liste puisque des vérifications sont en cours.

L'école primaire Dominique-Savio dans le secteur de Maizerets est également en situation d'éclosion. Photo : Radio-Canada

5 éclosions en cours

À Québec et sur la Rive-Sud, des écoles qui ont dénombré un plus grand nombre de cas de COVID-19 font face à une éclosion.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a déclaré deux éclosions dans des écoles de son territoire. L’école Dominique-Savio dans Maizerets confirme au moins huit cas de COVID-19.

Selon la santé publique, un membre du personnel, six élèves d’une même classe en 6e année ainsi qu’un élève d’une classe de 1re année ont reçu un test positif. De plus, une classe de 3e et 4e année est également en isolement. Impossible pour le moment de confirmer si c’est en raison d’un nouveau cas de COVID-19.

L’école de la Grande-Hermine dans Limoilou, selon les données du 12 septembre, a confirmé 3 cas de COVID-19. Elle se trouve aussi en situation d’éclosion. Une classe de maternelle est touchée ainsi que des classes de 2e et 3e année.

Mardi, il a été confirmé que plusieurs personnes de l'école primaire Sans-Frontière sont infectées. La santé publique de la Capitale-Nationale devrait faire le point en après-midi.

En Chaudière-Appalaches, deux écoles sont considérées comme des milieux d'éclosion. Il s’agit de l’école des Deux-Rives à Saint-Georges en Beauce, ainsi que l’école secondaire Veilleux à Saint-Joseph.