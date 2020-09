Québec recense 292 nouveaux cas de COVID-19

Aussi, un décès est survenu au cours des dernières 24 heures, auquel s’ajoutent quatre décès survenus la semaine dernière. On dénombre maintenant un total de 5785 personnes décédées en raison de la COVID-19.

Les hospitalisations sont elles aussi à la hausse. La santé publique en compte neuf de plus par rapport à la veille, pour un total de 133. Parmi les personnes qui sont hospitalisées, 23 se trouvent aux soins intensifs. Il s'agit de 4 de plus que la veille.

Les prélèvements réalisés le 13 septembre s’élèvent à 21 500. Québec a ainsi réalisé 1 932 847 tests de dépistage depuis le début de la pandémie.

Les régions qui comptent le plus de nouvelles infections quotidiennes à travers la province sont Montréal (+96), Québec (+60) et la Montérégie (+34).

À moins d’un changement de dernière minute, Montréal, la Montérégie, le Bas-Saint-Laurent – qui a le taux de transmission du nouveau coronavirus le plus élevé de la province – et Chaudière-Appalaches devraient passer au palier de « préalerte » aujourd'hui, selon le nouveau système d'alertes régionales présenté par le gouvernement.

Le palier de « préalerte », identifié par la couleur jaune, est le deuxième de ce système qui en compte quatre. Dans ce cas, les mesures de base, comme le port du masque, la distanciation et le lavage des mains, doivent alors être renforcées. Le ministère de la Santé et des Services sociaux indique notamment que davantage d'inspections peuvent être réalisées et qu'un plus grand contrôle de l'achalandage peut être fait dans certains lieux de manière à faciliter la distanciation physique .

Les régions de Québec, de l’Estrie, de l’Outaouais et de Laval devraient quant à elle rester classées jaunes, selon des informations obtenues par Radio-Canada.