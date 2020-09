Un cas de COVID-19 dans une résidence pour aînés de Rivière-du-Loup

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme qu'un locataire de la résidence Les Jardins Rose-Hélène de Rivière-du-Loup est atteint de la COVID-19.

Pour le moment, le résident demeure en isolement et son cas ne nécessite pas d'hospitalisation.

Par mesure préventive, seuls les proches aidants peuvent pénétrer à l'intérieur de la résidence située dans le quartier Saint-Ludger.

La résidence Les Jardins de Rose-Hélène de Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

La porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Ariane Doucet-Michaud, confirme qu'une surveillance rigoureuse sera effectuée auprès du personnel et des autres résidents au cours des prochaines heures et des prochains jours.

On va faire le suivi de leurs symptômes plusieurs fois par jour , affirme-t-elle en ajoutant que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux pourra agir rapidement si la situation changeait.

La résidence compte neuf résidents et cinq employés.

Plus de détails à venir

D'après les informations de Patrick Bergeron