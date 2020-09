Un train du CN contenant de la potasse déraille près de Hope, en Colombie-Britannique

Une équipe d'experts environnementaux ont été dépêchés sur les lieux du déraillement. De nombreux wagons se sont retrouvés à l'eau.

La société ferroviaire affirme qu'il n'y a pas de blessé et qu'il n'y a eu ni incendie ni déversement de marchandise dangereuse après l’accident.

Le maire de Hope, Peter Robb, a été informé de la situation peu après 6 h, lundi. Des barrages ont été mis en place aux endroits où de la potasse s'est répandue dans l'eau.

Le CN CN est sur place et fait de son mieux pour organiser et nettoyer les choses le plus rapidement possible , affirme Peter Robb.

Le train était composé d'environ 200 wagons. Sur les 60 qui ont déraillé, 20 se sont renversés, selon le maire.

Des informations préliminaires indiquent que les wagons sont tombés d'un pont ferroviaire. La cause de l'incident fait l'objet d'une enquête du Bureau de la sécurité des transports.