Rendez-vous pour dépistage en Outaouais : un système « broche à foin », selon le ministre Lacombe

Dans les derniers jours, les résidents de la région se sont plaints de problèmes techniques liés au système de prise de rendez-vous par téléphone offert par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

C’est inacceptable que les gens téléphonent et que ça raccroche. Ça fait broche à foin et, encore une fois, personne n'est content de ça, je ne suis pas content et le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais n’est pas content , soutient le ministre Lacombe.

On veut soigner le monde et on veut faire passer les tests. Il faut regarder, c’est un problème avec Bell, il faut s’arranger avec l’entreprise, et on me dit que ça va être fait cette semaine , conclut-il.

Sur la page Internet du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, on peut lire : Il y a présentement des problèmes techniques pour la ligne téléphonique COVID-19 dus à un problème du fournisseur. Nous nous excusons des inconvénients et la situation sera rétablie dans les meilleurs délais.

Les résidents de la région peuvent se rendre à la clinique du 135, boulevard Saint-Raymond pour un dépistage sans rendez-vous sept jours par semaine. Cependant, on y constate aussi une surcharge.

La clinique de dépistage connaît une hausse considérable du nombre de patients, ce qui augmente les délais d'attente , peut-on lire sur la page web du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Il est possible qu'à votre arrivée, nous vous remettions un coupon vous indiquant une heure de rendez-vous.

Lundi, la présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Josée Filion, a promis que le problème téléphonique serait réglé rapidement.

Depuis quelques jours, on a un défi d’accès au niveau de la ligne. On a un grand volume d’appels, plus de 3000 appels par jour, on manque de lignes téléphoniques. Les lignes sont occupées. L’appel se perd. D’ici jeudi, cela devrait être régularisé , soutient Mme Filion.

Surcharge aussi à en Ontario

Une surcharge est aussi constatée de l’autre côté de la rivière des Outaouais avec un grand nombre de résidents qui tentent d’obtenir un dépistage.

À Casselman, la demande a explosé depuis la rentrée scolaire, selon Nicole Laplante, directrice de protection de la santé du Bureau de santé de l'est de l'Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ). Le Bureau de santé y a installé en avril un centre avec service à l’auto uniquement.

Selon Mme Laplante, lundi, des résidents ont dû attendre plusieurs heures sans pouvoir passer un test de dépistage avant la fermeture du centre.

En moyenne, de 250 à 300 personnes sont dépistées à cet endroit quotidiennement. Des résidents proviennent d'un peu partout dans l'Est ontarien, mais aussi d'Ottawa.

Une longue file de voitures sur la rue principale à Casselman, en attendant l'entrée du centre de dépistage de la COVID-19, qui offre un service à l'auto. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Mardi avant-midi, les voitures formaient une file d’attente de plus d’un kilomètre près du bureau local du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario où se trouve le centre de dépistage. Des agents de la police provinciale de l’Ontario étaient aussi sur place pour assurer la sécurité des automobilistes et contrôler la circulation.

Cet achalandage occasionne de délais quant à la capacité d’analyser les échantillons.

Normalement, ça prend 48 heures, mais on a des personnes [pour qui] ça a pris 4-5 jours avant d’obtenir leurs résultats. Il y a une surcharge au niveau des laboratoires, puisqu’environ 30 000 personnes se font dépister chaque jour dans la région. Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario

Selon le Dr Roumeliotis, médecin hygiéniste du BSEO, le délai est acceptable bien que non idéal.

Le Dr Paul Roumeliotis Photo : Radio-Canada

Un message important au public : les tests ne vont pas prévenir les cas positifs de COVID-19 si on ne prend pas les précautions nécessaires. Si on a besoin de faire plus de tests, c’est parce qu’on a plus de personnes en contact. C’est un effet que nous n’avons pas pris les précautions nécessaires , soutient le Dr Roumeliotis.

Le médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario appelle au respect des mesures sanitaires pour éviter d'encombrer les services de soins de santé.

On ne veut pas déborder nos systèmes, nos hôpitaux, les soins intensifs , poursuit le Dr Roumeliotis. Cela revient toujours à la prévention pour qu’on puisse diminuer le niveau de COVID-19 dans la communauté. À ce moment-là, on ne va pas surcharger nos capacités de faire des tests et aussi prévenir la surcharge au niveau hospitalier.

Les autorités disent engager plus de personnel afin que le centre d’évaluation Brewer puisse accueillir les patients 12 heures par jour, 7 jours par semaine (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

La situation est similaire à Ottawa. Dans un communiqué conjoint, l’hôpital d’Ottawa, le CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et la santé publique disent observer un achalandage record au centre de dépistage Brewer.

Nous savions qu'avec le retour des enfants à l'école, nous verrions ces volumes. Pour nous préparer, nous avons triplé la dotation en personnel le mois dernier pour tester les enfants et les jeunes au centre. D'autres sont en cours de formation et encore plus sont embauchés , peut-on lire dans le communiqué.

Par ailleurs, les heures d’ouverture de deux centres de dépistage de la COVID-19 d’Ottawa seront allongées au cours des prochains jours pour répondre à la demande accrue.

Nous comprenons que la santé publique a recommandé à plusieurs personnes de se faire dépister, car elles sont des contacts étroits d'une personne qui a été déclarée positive à la COVID-19. Il est important de savoir que le test n'est recommandé que pour les personnes présentant des signes et des symptômes de la COVID-19 sans rapport avec des conditions préexistantes et les personnes qui sont entrées en contact étroit avec une personne qui a été déclarée positive pour la COVID-19 , précise Santé publique d’Ottawa (SPO).

Avec des informations de Stéphane Leclerc et de Christian Milette