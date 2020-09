Deux cas additionnels de COVID-19 dans la région de Sudbury

Pour une deuxième journée consécutive, Santé publique Sudbury et districts confirme deux nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire.

Dans un communiqué émis lundi soir, l’agence de santé publique souligne que les deux cas relèvent de contacts avec une personne infectée.

Dimanche, l’organisme avait rapporté de deux nouveaux cas et avait fait étatd’un faible risque d’exposition à la COVID-19 pour des personnes ayant visité le restaurant Kate’s Kountry Kitchen, à Markstay-Warren, le 4 ou le 5 septembre.

Selon Santé publique Sudbury et districts, les quatre personnes sont présentement en isolement.

L’agence de santé indique qu’elle avisera directement les personnes qui ont eu des contacts rapprochés avec les nouveaux cas.

Les plus récents cas de COVID-19 sont les 97e et 98e signalés jusqu’à maintenant dans les districts de Sudbury et Manitoulin.

Les quatre derniers cas sont toutefois les seuls encore actifs répertoriés par l’agence de santé.