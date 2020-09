Un service de dépistage de la COVID-19 réservé aux entreprises

Une collaboration entre la Clinique Infirmière du Nord-Ouest (CINO), SIRIUSMEDx et Blais Industries permettra à un nouveau service de dépistage de la COVID-19 de voir le jour.

Le service, nommé LAB3Dx, sera offert à Rouyn-Noranda et à Val-d’Or dans les locaux de la CINOClinique Infirmière du Nord-Ouest , une clinique de soins de santé privée .

L’une des copropriétaires de cette clinique, Mélanie Therrien, affirme que le besoin était bien réel pour les entreprises et les industries de la région.

Nos entreprises minières, les entreprises industrielles et les entreprises de forage, notamment, nous ont demandé des dépistages rapides, pour y donner accès aux travailleurs des mines et des industries et s’assurer que leur milieu de travail soit sécuritaire, indique-t-elle.

Le regroupement d’entreprises derrière ce nouveau service soutient que ce dépistage rapide des employés de la région se fera au bénéfice de l’économie régionale, en permettant de minimiser les risques de propagation de la COVID-19 dans les entreprises.

Mélanie Therrien est d’avis que la simplicité du processus de prise de rendez-vous et de dépistage assurera le succès de la nouvelle initiative.

On peut voir les travailleurs dans la même journée. Il suffit d’appeler, envoyer un courriel, ou parler avec quelqu’un sur la page Facebook pour prendre un rendez-vous. On lui donne un rendez-vous dans la même journée. Ce sont nos infirmières de la Clinique Nord-Ouest qui font les dépistages. Les résultats de dépistage sortiront dans la même journée.

La date d’ouverture de ce nouveau service sera connue au cours des prochains jours.