« Il faut mettre un frein » à la contagion, ajoute le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc. Selon son constat, le Bas-Saint-Laurent est maintenant la région où le taux de transmission de la COVID-19 est le plus élevé du Québec, et la situation n’est plus maîtrisée dans la région.