MEC passe aux mains d'une société d'investissement privé américaine

L’entreprise canadienne, fondée en 1971, faisait déjà face à des défis financiers importants depuis quelques années et les conséquences de la pandémie ont ajouté à ce fardeau. Un comité avait été mis en place au sein du conseil d’administration afin de trouver des solutions pour remédier à cette situation précaire.

La solution qui a été retenue est celle de l’acquisition par Kingswood.

Après avoir soigneusement examiné toutes les options viables, le conseil d’administration a pris cette décision difficile , indique la présidente du conseil, Judi Richardson, dans un communiqué.

Aucune stratégie n’aurait pu anticiper ou surmonter l’impact de la pandémie mondiale sur notre activité. Judi Richardson, présidente du conseil d’administration de MEC

Un membre de longue date de MECMountain Equipment Coop , Éric Claus, occupera dorénavant le poste de président du conseil d’administration ainsi que de PDG de cette nouvelle filiale.

En se plaçant sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la coopérative de Vancouver pourra poursuivre ses activités le temps que la transaction avec Kingswood soit conclue.

La transaction doit toujours être approuvée par les tribunaux, mais celle-ci devrait être conclue à la fin de l'année 2020. Alvarez & Marsal Canada a été nommé par le tribunal à titre de contrôleur des procédures. Une fois la transaction terminée, les succursales de MECMountain Equipment Coop seront détenues par des intérêts privés.

Une fois cette transaction conclue, nous pourrons — ensemble — inspirer et équiper les Canadiens pour qu’ils mènent un style de vie actif en plein air pendant les années à venir , assure le directeur associé de Kingswood, Alex Wolf.