Les conservateurs remportent une majorité, Vickers défait dans sa circonscription

Rendez-vous sur notre plateforme pour suivre l'évolution des résultats dans toutes les circonscriptions.

Blaine Higgs dirigera un gouvernement majoritaire. Tous les ministres sortants de son gouvernement sont également réélus et le suivront à Fredericton.

Blaine Higgs était à la tête d'un gouvernement minoritaire depuis septembre 2018.

Le chef du Parti progressiste-conservateur Blaine Higgs arrive dans son quartier général quelques minutes après avoir décroché un gouvernement majoritaire. Photo : Radio-Canada / Geneviève Normand

Le chef libéral défait

Le chef des libéraux Kevin Vickers est défait dans sa circonscription de Miramichi. Il n'a pas fait le poids contre la députée sortante de l'Alliance des gens, Michelle Conroy.

Kevin Vickers suivait le dévoilement des résultats à Miramichi et devait se rendre à Fredericton dans son quartier général plus tard en soirée. Il a finalement annoncé qu'il n'ira pas à Fredericton lundi soir.

Le chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Kevin Vickers, attend les résultats. Photo : Radio-Canada / Sophie Desautels

Deux autres chefs de partis sont réélus : le chef des verts David Coon est réélu pour un troisième mandat et le chef de l'Alliance des gens Kris Austin est élu pour la deuxième fois.

Une majorité qui réjouit les conservateurs

Le président du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, Claude Williams, est très heureux de voir ces résultats. On voit finalement une stabilité et une continuité. Je pense que le premier ministre Higgs va pouvoir, avec le gouvernement et ses députés, faire avancer la province.

Le chef des verts David Coon est heureux de voir les résultats préliminaires en ce qui concerne son parti.

Nous avons augmenté le vote vert dans le nord du Nouveau-Brunswick et à Moncton , se félicite David Coon.

Une province divisée entre francophone et anglophone

La province semble plus divisée que jamais en cette soirée électorale. Un seul candidat francophone est élu chez les progressistes-conservateurs. Il s’agit de Daniel Allain dans Moncton Est. Les libéraux, eux, ont fait élire très peu de candidats anglophones.

Le président du Parti Claude Williams s’est dit déçu de voir les piètres résultats de son parti dans les régions francophones, notamment dans le Nord.

Les francophones n’ont, encore une fois, pas voulu faire partie d’un gouvernement progressiste-conservateur. Je suis déçu. Espérons que la tendance va changer au cours des prochaines années et qu’on verra plus de francophones.

Le directeur de la campagne libérale, Donald Arseneault a lui aussi dénoncé ce clivage linguistique.

La province est divisée plus que jamais : anglais, français, le nord, le sud. Je vous demande de travailler sur l’unité. Il faut que l’unité provinciale avec nos francophones, nos autochtones soit la priorité de ce gouvernement et il a beaucoup de travail à faire.

Le chef du Parti vert David Coon a tenu un discours rassembleur. Il a présenté son parti comme le pont entre les francophones et les anglophones du Nouveau-Brunswick.

Aux Acadiens qui ont fait le choix de suivre [les verts]. Je vous promet que vous avez en moi un allié pour défendre vos choix linguistiques , a dit David Coon.

Ces élections en bref

Le premier ministre sortant Blaine Higgs a déclenché des élections générales le 17 août afin de tenter de décrocher une majorité. Selon lui, cela permettrait une plus grande stabilité politique afin de gérer la crise de la COVID-19 et la relance économique.

Environ 569 000 résidents de la province ont le droit de voter, selon Élections Nouveau-Brunswick.

Plus de 130 000 personnes ont déposé leur bulletin dans l'urne lors des jours de vote par anticipation, les 5 et 8 septembre.

Il s’agit d’un nouveau record pour une élection générale au Nouveau-Brunswick et une augmentation de plus de 50 % comparativement à l’élection générale précédente.

À la dissolution de l'Assemblée législative à Fredericton, on comptait 20 députés du Parti progressiste-conservateur, 19 du Parti libéral en plus du président de la Chambre, 3 députés de l'Alliance des gens, 3 du Parti vert et 1 député indépendant. Deux sièges étaient vacants.