C'est la fin de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup

Une vente à l'encan doit avoir lieu le 3 octobre prochain pour liquider les équipements qui étaient la propriété du festival.

Devant des problèmes financiers et le manque de nouveaux bénévoles, les dirigeants ont préféré annoncer la fin de cet événement qui aura eu lieu pendant 16 ans.

On a un entrepôt à payer puis on s'est rendu jusqu'à la dernière cenne. Il ne nous reste plus une cenne dans nos coffres, puis on ne peut plus payer l'entrepôt. Ça nous donne mal au cœur.

Martin Desrosiers, le président du comité organisateur