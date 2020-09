Sault-Sainte-Marie souligne le changement de nom de son hôtel de ville

En mars dernier, le conseil municipal de Sault-Sainte-Marie a rebaptisé le centre civique. Depuis, il s'appelle Centre civique Ronald A. Irwin, en l'honneur de l'ancien maire qui a aussi été député fédéral.

M. Irwin était maire au début des années ‘70 quand l’hôtel de ville a été relocalisé à son emplacement actuel dans le cadre d’un développement riverain.

L'hôtel de ville de Sault-Sainte-Marie s'appelle désormais le Centre civique Ronald A. Irwin. Photo : Radio-Canada / Photo : CBC

Aujourd’hui âgé de 83 ans, l’homme natif de Sault-Sainte-Marie a été conseiller scolaire, conseiller municipal et maire de 1972 à 1974.

Il a par la suite fait le saut en politique fédérale, siégeant au Parlement de 1980 à 1984 et de 1993 à 1997.

Ron Irwin a été ministre des Affaires indiennes et du Développement du Nord, ambassadeur canadien en Irlande et consul général pour le Canada à Boston.

Ron Irwin a une longue et impressionnante expérience au service de sa communauté et de son pays. Il représentait les meilleures qualités de notre communauté comme travailleur acharné et déterminé. La nouvelle consécration de l’hôtel de ville en son nom est un hommage approprié à son héritage et à sa contribution , affirme le maire Christian Provenzano, dans un communiqué.

Ronald Irwin a pris part à la cérémonie avec plusieurs membres de sa famille. Photo : Ville de Sault-Sainte-Marie

Ron Irwin est membre de l’Ordre du Canada depuis 1975 et il a reçu la médaille du mérite de Sault-Sainte-Marie en 1999.