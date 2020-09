COVID-19 : 317 cas et 6 décès de plus depuis vendredi en Colombie-Britannique

Le nombre de cas actifs continue de grimper dans la province pour s’établir à 1594.

Actuellement, 58 personnes reçoivent des soins à l’hôpital, dont 16 qui se trouvent aux soins intensifs.

En tout, 7279 personnes ont contracté la maladie en Colombie-Britannique. Il y a actuellement 3047 personnes qui doivent s’isoler à la maison parce qu'elles auraient pu être exposées au coronavirus.

Depuis le début de la pandémie, 219 personnes ont perdu la vie en Colombie-Britannique en raison des complications de la maladie.

La Colombie-Britannique compte toujours 13 éclosions dans des centres de soins de longue durée et des unités de soins intensifs.

Les autorités sanitaires demandent aux Britanno-Colombiens de ne pas relâcher ses efforts dans sa lutte contre le virus.

C'est le moment de la rentrée scolaire, du retour au travail, du retour à tout ce que nous pouvons pour aplatir à nouveau la courbe de la COVID-19. Le nombre de nouveaux cas met à rude épreuve nos équipes de santé publique , a déclaré Bonnie Henry, la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique.

La COVID-19 est encore bien présente. Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique

Différencier les symptômes de la COVID-19 et de la fumée des feux

La Dre Henry est également revenue sur le bulletin spécial diffusé par la province sur la qualité de l'air malmenée par la fumée des feux de forêt en provenance des États-Unis.

Elle recommande à la population de limiter ses activités physiques et de rester chez soi. Elle demande également aux personnes les plus fragiles de porter un masque bien ajusté à l'extérieur pour se protéger des particules fines en plus de la COVID-19.

La médecin confie cependant qu’il est parfois difficile de différencier les symptômes liés à la COVID-19 que de ceux provoqués par la fumée des feux de forêt.