Le Syndicat de l’enseignement exige de la clarté pour les critères de retour au travail

Par exemple, une enseignante enceinte à Jonquière n'est pas considérée à risque et doit rentrer au travail, alors que sa collègue du centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay doit demeurer chez elle si elle est enceinte, car on considère que le risque est trop élevé pour elle.

Pour le Syndicat de l'enseignement du centre de services scolaire De La Jonquière, cette situation est incompréhensible.

On dénonce le fait que le Ministère ne donne pas de consignes claires et uniformes surtout. Nicole Émond, présidente du Syndicat de l'enseignement de la Jonquière

Nicole Émond demande une politique unique pour les enseignants et le personnel.

Il existe des dizaines de cas où les enseignants ne sont pas forcés de retourner en classe, comme souffrir d'une maladie pulmonaire grave, avoir un déficit immunitaire ou encore avoir une maladie chronique. Dans tous ces cas, les personnes sont susceptibles de développer des complications si elles sont infectées par la COVID-19.

Changement de critères et perte d’emploi

Radio-Canada a rencontré une enseignante suppléante qui a préféré garder l'anonymat pour éviter des représailles.

Cette dernière avait obtenu un contrat de remplacement d'un an cette année, mais le changement des critères de vulnérabilité lui a fait perdre son travail. Comme la région est en zone verte, des enseignants ont pu reprendre leur travail dans les locaux alors qu’avant ils ne pouvaient pas pour préserver leur santé.

Je me retrouve sans rien, car les critères ont changé sans délai raisonnable. S’ils savaient que les critères allaient baisser et que certains allaient revenir au travail, on aurait pu me prévenir que je pouvais me retrouver sans rien , déplore-t-elle.

Cette enseignante va devoir se tourner vers les programmes d'aide pour subvenir à ses besoins financiers.

D'après des informations de Roger Lemay