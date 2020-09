Intentions de vote : Notley et Kenney à égalité

Le sondage non probabiliste indique que 3 répondants sur 10 ayant voté pour le PCUParti conservateur uni , l’an dernier, ont aujourd’hui l'intention de voter pour un autre parti.

C'est un signe que les Albertains ne sont pas entièrement impressionnés par le travail que le gouvernement de Jason Kenney accomplit , a déclaré la directrice générale de l’Institut Angus Reid, Shachi Kurl.

Si le sondage indique que le PCUParti conservateur uni a perdu 30 % de son soutien de 2019, le NPDNouveau Parti démocratique garde le cap en conservant 96 % du sien.

Ce que nous constatons, c'est un niveau de soutien solide comme le roc pour l’opposition néo-démocrate. Shachi Kurl, directrice générale, Institut Angus Reid

Méthodologie : Le sondage a été effectué en ligne auprès de 599 Albertains membres du Forum Angus Reid entre le 26 août et le 1er septembre. Il est impossible de calculer une marge d'erreur sur ce type de sondage non probabiliste.

Gestion critiquée par certains

Un mécontentement généralisé sur la manière dont le gouvernement conservateur traite certains enjeux fondamentaux, comme la santé et l’éducation, serait à l’origine de cette baisse de popularité du PCUParti conservateur uni , selon le sondage.

Trois Albertains sur cinq estiment, en effet, que le gouvernement Kenney a mal géré le secteur des soins de santé. Et le bras de fer avec les médecins au sujet de leur rémunération a aussi refroidi certains électeurs.

Alors qu’il affiche le plus grand déficit de son histoire, seulement un Albertain sur trois estime que le PCUParti conservateur uni a fait du bon travail dans la gestion des dépenses publiques, du déficit et de l'économie de la province.

Certains Albertains disent, par ailleurs, être déçus du bilan conservateur en matière d’emplois et de chômage. Le taux de chômage en Alberta est plus élevé que dans la plupart des autres provinces. À cela s’ajoute une insatisfaction de la gestion de l’éducation publique de plusieurs parents angoissés à l’idée de renvoyer leurs enfants sur les bancs d’école en pleine pandémie, souligne l’Institut.

Même si le PCU a écrasé le Nouveau Parti démocratique ( NPDNouveau Parti démocratique ) lors des élections d’avril 2019, remportant 63 des 87 sièges de l’Alberta et 55 % du vote populaire, ce nouveau sondage dépeint un soutien qui faiblit au profit d’autres partis.

Ce qui sauve actuellement le gouvernement Kenney, c’est qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir avant que les Albertains ne retournent aux urnes , explique Shachi Kurl.

[Les électeurs] sont disposés à regarder ailleurs si une élection devait se tenir dans un court laps de temps. Shachi Kurl, directrice générale, Institut Angus Reid

Intentions selon l'âge et le sexe

Le sondage démontre que le PCUParti conservateur uni continue de bénéficier du soutien d’une majorité d’électeurs âgés de 55 ans et plus, mais traîne la patte auprès des plus jeunes.

L'Institut indique que 55 % des 35 à 54 ans ont voté pour le PCUParti conservateur uni en avril [2019], contre seulement 35 % qui expriment maintenant cette intention . Le NPDNouveau Parti démocratique prend de l’avance dans ce groupe d’âge avec 38 % des intentions de vote.

Chez les 18 à 34 ans, le NPDNouveau Parti démocratique mène encore largement avec 47 % de soutien contre 29 % pour le PCUParti conservateur uni .

Un grand écart se crée également entre les sexes : les hommes continuent de préférer le PCUParti conservateur uni avec 41 % des intentions de vote contre 29 % pour le NPDNouveau Parti démocratique . Parallèlement, 47 % des femmes appuient le NPDNouveau Parti démocratique contre 37 % pour le parti de Jason Kenney.

Le PCU Parti conservateur uni en tête, selon un autre sondage

Un autre sondage mené par la firme May Research Co. rapporte que 56 % des personnes interrogées ont déclaré que la province se porterait mieux sans Jason Kenney au pouvoir.

Un sondage réalisé au nom de CBCCanadian Broadcasting Corporation , à la fin mai, pour sa série intitulée The Road Ahead, soutenait pour sa part que 46 % des Albertains voteraient pour le PCUParti conservateur uni et 36 % pour le NPD.NPD.

Avec les informations de Joel Dryden