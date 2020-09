Les morts par surdoses atteignent des sommets en Saskatchewan

Avec 40 morts confirmées et 190 suspectées par le Bureau du coroner de la Saskatchewan, le nombre de surdoses mortelles atteint un record dans la province.

Rien qu'à Regina, les surdoses mortelles suspectées ont triplé. Selon le Service de police de la capitale provinciale, elles passent de 21 pour les 12 mois de 2019 à 63 pour 2020, alors que l’année n’est pas terminée.

Il n’existe pas de statistique équivalente à Saskatoon. La police de la Ville des Ponts affirme que son système de comptabilisation n’est pas fiable. Toutefois, les services paramédicaux de Medavie sont intervenus dans plus de 1600 appels concernant des surdoses cette année.

Fermeture de groupes de soutien

Une des raisons avancées pour expliquer cette explosion de surdoses mortelles est la fermeture de certains centres de réhabilitation, en raison de la COVID-19.

Kristina Carty suivait un traitement pour sa dépendance depuis 7 mois quand la pandémie a débuté. Elle assistait à une réunion quotidienne dans le cadre d’un programme en 12 étapes. Quand la COVID-19 est apparue en Saskatchewan, ces rencontres ont été organisées en ligne.

J’avais très peur, affirme la femme originaire de Regina. Ces réunions [en personne] faisaient partie de mon programme et sans elles, je devais lutter plus fort pour ne pas retomber dans la drogue.

Je n’ai pas pu résister. Kristina Carty

Elle raconte qu'elle a vu d’autres personnes qui étaient en réhabilitation avec elle retomber dans la consommation. Depuis, elle a repris sa cure de désintoxication. Elle estime que sa rechute est due à la fermeture des centres de réhabilitation.

L’utilisation des opioïdes en hausse

La présence d'opioïdes comme le fentanyl est avérée dans 33 de 40 décès par surdose certifiés dans la province.

Jusqu’à présent, les autorités de santé publique estimaient que la Saskatchewan connaissait surtout une crise des surdoses à base de méthamphétamine en cristaux.

En 2017, nous avions une crise de la méthamphétamine en cristaux , affirme Tracy Muggli, alors directrice des services de santé mentale et des dépendances de la région sanitaire de Saskatoon.

Qui aurait pu prédire que nous aurions des problèmes avec le fentanyl, comme à Vancouver demande-t-elle.

Des utilisateurs de drogue et d'ex-toxicomanes, contactés par CBC, affirment que le fentanyl est présent depuis des années en Saskatchewan, mais que sa prévalence a augmenté depuis les derniers mois.

Le chef de la Police de Regina, Evan Bray, explique que la méthamphétamine en cristaux subit une pénurie en raison des restrictions dans les voyages, ce qui expliquerait l’usage accru d'opioïdes. Il précise cependant que cette drogue est également plus disponible qu’avant.

Les opioïdes sont plus disponibles qu'avant, croit le chef de la police de Regina, Evan Bray. Photo : Radio-Canada / Declan Finn

Forte demande de naloxone

La naloxone, le traitement contre les surdoses de fentanyl, est de plus en plus recherchée. C'est ce que constatent des employés du centre d'aide aux toxiconames Prairie Harm Reduction, à Saskatoon.

Ron Cooper et Mitchelle Lagimodiere, deux anciens toxicomanes qui travaillent au centre, distribuent des trousses de naloxone dans les alentours de la 20e Rue à Saskatoon. De plus en plus de personnes reviennent en chercher par la suite.

Nous savons que les gens ne consomment plus autant de méthamphétamine qu’avant, mais que tout le monde se tourne davantage vers les opiacés , affirme Mme Lagimodiere.

La province affirme investir massivement dans la lutte contre les dépendances

Au début du mois de septembre, le premier ministre saskatchewanais, Scott Moe, a soutenu que son gouvernement investissait massivement dans la santé mentale et les dépendances.

Le mystère de la Santé affirme avoir financé récemment 30 lits supplémentaires pour les dépendances à Estevan et promet que 28 autres lits seront bientôt offerts à Regina, à Saskatoon, à Moose Jaw, à Prince Albert et à North Battleford.

Avec les informations de Rhianna Schmunk, Alicia Bridges et La Presse canadienne.