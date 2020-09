100 commerces visités par des policiers : 5 constats ont été remis

Les policiers de Québec ont visité 100 commerces samedi et dimanche, précise Sandra Dion, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). C’était la première fin de semaine depuis l’entrée en vigueur du décret gouvernemental concernant la crise sanitaire qui donne plus de pouvoirs aux policiers.

Une personne qui a refusé de porter le couvre-visage alors qu’elle se trouvait dans un lieu public, après discussion avec les policiers, a reçu un constat abrégé et doit débourser 400 $.

Quatre commerçants ont quant à eux reçu un rapport d’infraction général quant à l’application des mesures pour contrer la COVID-19. Ces rapports seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Les citoyens de Québec ont bien compris le message. Dans la majorité des cas, tous les gens rencontrés ont collaboré. Parfois, on parle seulement d’un oubli ou d’une façon de porter le masque pas tout à fait adaptée , résume Sandra Dion du SPVQService de police de la Ville de Québec .

Sandra Dion du Service de police de la Ville de Québec (photo : archives) Photo : Radio-Canada

Les policiers ont aussi effectué 350 avertissements verbaux, samedi et dimanche, dans les lieux publics et lors de rassemblements à l'extérieur. Nous avons eu beaucoup de dénonciations pour des rassemblements extérieurs de 20 personnes et plus , précise la porte-parole.

Elle ajoute que 37 personnes ont fait des dénonciations en communiquant avec le 911. C'est une peu plus que la fin de semaine, alors que le nombre de dénonciations était de 13. Par contre, elle fait remarquer qu'au début de la pandémie, le 911 pouvait recevoir une centaine de dénonciations par jour.

Avec la collaboration de Camille Simard