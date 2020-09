Des travaux de forage au pied du pont Dubuc

Le Ministère est sur place uniquement à des fins de recherche. Même si ces analyses s’effectuent en même temps que les travaux de réfection du pont Dubuc, les deux chantiers ne sont pas liés.

Dans le cadre de son système de gestion des structures, le Ministère effectue présentement des études géotechniques. Donc, le but, c'est d'aller chercher des échantillons de sol puis d'en faire l'analyse puis comprendre sa composition complète , explique la conseillère en communication du ministère des Transports du Québec, Nathalie Girard.

Le coût total des travaux est estimé à environ 450 000 $.

Nathalie Girard est conseillère en communication et porte-parole au ministère des Transports du Québec. Photo : Philippe L'Heureux

On fait une caractérisation du sol. On prend une photo détaillée du sol. Les études ont déjà été faites avant, mais comme les techniques d'étude de géotechnique ont grandement évolué, on en profite présentement pour reprendre une photo détaillée du sol , poursuit Nathalie Girard.

Mais la tâche n'est pas simple pour l'équipage de la plateforme, car la rivière Saguenay pose de nombreux défis pour la collecte des échantillons.

Le but est d'aller chercher des échantillons de qualité, mais dans des conditions de marées changeantes, de profondeur des eaux, allant de 65 à 100 mètres et également de forts courants.

Les spécialistes du ministère des Transports continueront d'effectuer leur forage pendant les huit prochaines semaines.

D'après des informations de Philippe L'Heureux