Mikaël Zewski se remet tranquillement de sa défaite par K. O. samedi

Sur les réseaux sociaux, il indique qu'il va bien physiquement, mais que la défaite est difficile à digérer . Il détaille aussi l'état dans lequel il était au début du combat.

Je me sentais bien après le 6e round, j'étais en avance 5-1 sur deux des trois cartes des juges. Je me sentais bien aussi au 7e round, je me disais qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure pour terminer le combat en force, et puis boom, un coup que je n'ai pas vu venir et j'étais au sol. Je me suis relevé, je pensais être bien rétabli après la minute de repos, mais Kavaliauskas a saisi sa chance, il est probablement le plus dur cogneur de ma division et il m'a renvoyé au sol , écrit-il sur sa page Facebook.

Déçu, en colère, triste. La défaite fait mal. Si près du but, et un coup de poing a tout changé. Mikaël Zewski

Le boxeur veut maintenant prendre un temps de repos, mais estime qu’il sera bientôt prêt à remonter sur le ring.

J'ai beaucoup à apprendre de cette expérience, des combats à ce niveau, on n'en livre pas beaucoup, mais j'espère avoir une autre chance semblable dans un futur pas trop loin , souhaite-t-il.

Je pense tout de même avoir prouvé que je pouvais me battre au plus haut niveau. Si vous pensez que je ne peux pas y arriver, attachez votre ceinture , conclut le Trifluvien.

Le boxeur devra passer les 14 prochains jours en quarantaine à la maison comme le demande la santé publique.