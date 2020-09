Le bourreau chez lui – RV, coproduit par l’ONF, remporte un prix à la Mostra de Venise

Le bourreau chez lui – RV est une expérience immersive en RV pour une personne dans laquelle on entend la voix de la comédienne Anne Dorval. On nous raconte, à travers cette expérience inspirée du poème de Carl Sandburg The Hangman at Home, cinq histoires entremêlées qui remettent en question nos conceptions morales en nous faisant progressivement passer du rôle de simple témoin à celui de complice.

L’œuvre est une coproduction du Danemark, de la France et du Canada avec l’Office national du film (ONF) et a été présentée en première mondiale à l'occasion de la compétition officielle du Festival de Venise.

Le bourreau chez lui – RV fait partie d’une œuvre globale comprenant également un court métrage d’animation traditionnel et une installation de réalité virtuelle multiutilisation destinée aux salles plus vastes et aux publics plus nombreux. Cette dernière sera présentée plus tard.

Le travail des cinéastes Michelle et Uri Kranot, qui sont originaires d’Israël mais vivent au Danemark, fusionne l’animation et les nouvelles technologies en vue de faire naître des expériences inédites.