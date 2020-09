Rentrée parlementaire : Dominique Anglade doit s'isoler

Elle a fait savoir qu'elle allait s'isoler volontairement dans les prochains jours, parce que sa fille avait des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19. Qu'une chef de l'opposition officielle soit absente à une rentrée d'automne est inédit.

Dans un message publié par Twitter lundi midi, Mme Anglade a indiqué que sa fille ne se sentait pas bien dimanche et que, lundi, elle avait de la toux.

On a préféré ne pas prendre de risques, a-t-elle écrit. Je vais donc aller la faire tester [...] de même que moi-même. [...] Ceci signifie que malheureusement, je ne serai pas présente physiquement à l'Assemblée nationale.

En attendant le résultat, elle se place donc en quarantaine et espère revenir le plus rapidement possible si le résultat est négatif.