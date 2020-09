Port du masque : les Calgariens sont bons élèves

La proportion monte à 95 % dans les transports en commun, selon un sondage commandé par la Ville et présenté dans un rapport au conseil municipal lundi.

Ces résultats sont en forte augmentation par rapport à un sondage précédent effectué avant l’entrée en vigueur du règlement municipal. En juillet, seules 4 personnes sur 10 portaient un masque régulièrement à l’épicerie, dans les centres commerciaux ou dans un autre lieu public.

La politique fait d’ailleurs presque l’unanimité au sein de la métropole albertaine. Environ 88 % de la population l’approuve. Le conseil municipal a bien reçu des commentaires négatifs, mais il s’agit d’un petit nombre.

Les effets du port du masque sur la propagation du virus sont toutefois moins positifs. Le rapport note une forte diminution du taux de transmission de la COVID-19 après l'adoption du règlement. Depuis, ce taux est remonté, et le nombre de cas actifs de la province s’accroît.

L’administration municipale indique toutefois que le couvre-visage obligatoire est un des outils les plus essentiels de la réouverture de l’économie. La fréquentation des bibliothèques a ainsi augmenté de 45 % entre juillet et août.

Méthodologie : Le sondage  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) a été conduit par la firme Léger auprès de 500 personnes vivant à Calgary entre le 18 et le 25 août. Les répondants ont été contactés par téléphone fixe et cellulaire et choisis de manière aléatoire. La marge d'erreur est de plus ou moins 4,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.