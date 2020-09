Un quartier des arts au centre-ville d’Halifax

Annoncé en grande pompe il y a maintenant plus d'un an, le projet d'un tout nouveau musée des beaux-arts fait son chemin.

Cette nouvelle galerie d'art, qui devrait coûter environ 130 millions de dollars, devrait être inaugurée vers 2024. Même si la pandémie a causé quelques retards, la directrice générale et présidente du musée, Nancy Noble, espère toujours que cet échéancier sera respecté. La bâtisse devrait avoir une grandeur de 13 000 mètres carrés.

Puisque le musée actuel ne possède que 8 300 mètres carrés, la nouvelle bâtisse devrait permettre à la galerie d’art d’accueillir encore plus d’expositions diversifiées. Il y a tellement de limites à ce que l’on peut emmener dans le musée en ce moment, entre autres à cause de la hauteur des plafonds , explique Nancy Noble.

Un concours international de design en est présentement à ses dernières étapes. Les trois finalistes du concours ont été sélectionnés et le jury s'attardera bientôt à l'étude de leurs propositions. D'ici le début octobre, nous devrions prendre une décision et faire une annonce , explique Nancy Noble. Le public devrait également avoir son mot à dire sur la conception finale de la bâtisse.

Une vision pour un quartier des arts

Le projet fait partie d'une plus grande vision pour le front de mer d'Halifax; un véritable quartier des arts. Nous recevons trois millions de visiteurs par année, et nous désirons être en mesure de bien leur faire découvrir la culture néo-écossaise et maritime , explique le vice-président, planification et développement de l’organisme gouvernemental Develop Nova Scotia, Peter Bigelow.

Revitalisation du front de mer

Ce quartier des arts sera construit à même un espace de stationnement adjacent au front de mer. Il s’agit du même espace de stationnement qui accueille généralement plusieurs événements culturels, dont le Festival de jazz d'Halifax. Ces événements garderont toujours leur place dans le nouvel espace. Nous souhaitons créer des installations permanentes pour que ces événements puissent prendre de l'ampleur et que l'on puisse mieux les accueillir , affirme Peter Bigelow.