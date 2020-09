Fermeture d'une intersection importante du Grand Moncton

Le rond-point du boulevard Wheeler sur la route 15 sera fermé à la circulation à compter de mardi à Moncton, et ce, jusqu'au 5 octobre en raison de travaux.

Les automobilistes doivent s'attendre à des détours et des retards. Au total, 70 000 voitures empruntent cette route chaque jour. Il s’agit d’un échangeur majeur pour la région du Grand Moncton qu’empruntent des automobilistes se dirigeant vers Moncton, Dieppe, Riverview, Shediac et même vers l’Île-du-Prince-Édouard.

L’intersection est aussi un point d’accès principal pour d’importants secteurs commerciaux de la région, comme le centre commercial de la Place Champlain.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick estime que cette fermeture est nécessaire pour réhabiliter le carrefour giratoire, les bretelles qui y mènent et le secteur des échangeurs des rues Botsford et Paul.

En raison des débits de circulation élevés et pour que les travaux soient effectués efficacement et en toute sécurité, le carrefour giratoire devra être fermé et des travaux seront aussi effectués pendant la nuit.

Des panneaux indiqueront les détours. Des retards sont à prévoir et le ministère demande au public d’essayer d’éviter le secteur ou de planifier leurs déplacements en conséquence.

Les rues Botsford, à Moncton, et Paul, à Dieppe, demeureront ouvertes à la circulation pendant les travaux évalués à 2 millions de dollars.

Les voitures qui empruntent normalement le rond-point seront redirigées vers les rues Mountain, Lewisville et Paul.

La province espère diriger les camions de transport vers la route transcanadienne plutôt que de les amener à devoir faire un détour sur les routes locales avec un achalandage accru.

D'après les informations de la journaliste Sophie Desautels