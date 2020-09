Selon le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, la personne était asymptomatique quand elle était à l’école dans la journée du jeudi 10 septembre.

L'enquête de la santé publique indique que l’infection ne s’est pas produite à l’école. Les personnes du groupe fixe ont été prévenues, et l'école a été nettoyée.

Le Dr Roussin indique que certains membres du groupe fixe ont été définis comme des contacts étroits de la personne infectée et qu’ils sont en quarantaine. Il n’a pas précisé combien de personnes avaient été exposées au STRAS-CoV-2.

Les nouveaux cas de la journée portent à 1449 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 1,4 %.

Voici les faits saillants :

Nombre de cas actifs aujourd’hui : 257.

Personnes guéries à ce jour : 1176.

Personnes à l’hôpital : 12, dont 3 aux soins intensifs.

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 reste à 16.

La répartition des nouveaux cas de COVID-19 par région sanitaire est la suivante :

Winnipeg : 17

Santé sud : 3

Entre-les-Lacs et de l’Est : 1

Depuis le début du mois de février, 155 803 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués au Manitoba, dont 1514 vendredi, 1433 samedi et 1049 dimanche.

Un contact étroit avec un cas connu de COVID-19 est à l’origine d’environ 60 % de tous les cas au Manitoba, et 15 % des cas ont une origine inconnue, selon les données provinciales.

Entre le 30 août et le 5 septembre, 14 travailleurs de la santé ont été déclarés positifs après un test de dépistage de la COVID-19, selon un rapport de la province.

Par ailleurs, le Dr Roussin confirme les trois cas présumés dans deux Premières Nations du Manitoba qui ont été annoncés vendredi.

Un nouveau patient du centre Assiniboine, au centre de santé régional de Brandon, a contracté la COVID-19, ajoute le Dr Roussin. Une éclosion y a été déclarée le mois dernier dans une unité de réadaptation. Six patients et deux employés sont maintenant atteints par la maladie.

Moins de détails sur les cas dans les écoles

Avec le cas de l’École Beaverlodge, le Manitoba a annoncé 5 cas de COVID-19 dans les écoles au cours des quatre premiers jours de classe.

Dimanche, la province a annoncé que 2 cas avaient été signalés dans des écoles de Winnipeg, en précisant que le risque de transmission est faible.

Une personne ayant la COVID-19, mais asymptomatique, est allée à l’École Daniel-McIntyre Collegiate Institute mercredi matin et jeudi après-midi.

Une autre personne ayant la COVID-19 mais étant asymptomatique est allée à la John Pritchard School mardi, mercredi et jeudi dernier, toute la journée.

Ces cas détectés dans des établissements scolaires s’ajoutent à ceux de l’École New Era, à Brandon, et du Collège Churchill, à Winnipeg, annoncés la semaine dernière, alors que s'effectuait la rentrée scolaire au Manitoba.

Lorsque le premier cas dans une école a été annoncé, soit celui du Collège Churchill, la province a nommé le groupe fixe auquel appartenait l’élève atteint par la maladie.

Cependant, les autorités sanitaires ne fourniront plus cette information, selon le Dr Roussin.

Il y avait une quantité considérable de comportements stigmatisants [à l’égard de l’élève] et beaucoup de professionnels nous ont signalé qu'ils étaient inquiets de la quantité d’information qui a été publiée , explique-t-il.

Il mentionne notamment des publications problématiques sur les réseaux sociaux.

Ainsi, la province ne fournira plus d’information concernant le groupe fixe de personnes atteintes par la COVID-19 dans les écoles et leur niveau scolaire, et ne dira pas non plus s’il s’agit d’un élève ou d’un employé de l’école.

Malgré les cinq cas dans les écoles du Manitoba, le Dr Roussin croit que les mesures de prévention de la transmission de la COVID-19 dans les écoles fonctionnent.

Bien que nous ayons cinq écoles touchées, chaque cas est asymptomatique, ce qui veut dire que le dépistage [de symptômes chez les élèves et les employés] fonctionne. Nous n’avons pas de cas symptomatiques , dit-il.

De plus, dans la plupart des cas, « il n’y a même pas de contacts étroits », précise-t-il.