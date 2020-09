Un nouveau confinement? « Toutes les options sont sur la table », dit Doug Ford

Face à la hausse « inquiétante » des nouvelles contaminations par la COVID-19 en Ontario, Doug Ford dit qu’une autre période de confinement, établie de manière régionale, pourrait être mise en œuvre. Le premier ministre en appelle à la responsabilité des résidents, et particulièrement à celle des personnes qui participent à des rassemblements.

Nous savons qu’une deuxième vague rôde. [...] J’espère avoir tort, mais elle s’en vient , a déclaré le premier ministre ontarien lors de son point de presse quotidien lundi après-midi.

La province a enregistré lundi sa plus forte hausse du nombre de cas depuis le 7 juin, avec 313 cas signalés.

Devant de tels chiffres et alors que la nouvelle année scolaire connaît déjà des soubresauts à cause du virus, le premier ministre a déclaré que toutes les options sont sur la table pour contenir la propagation, y compris un nouveau confinement , dit-il.

L’accélération des contaminations est en grande partie concentrée dans trois points chauds : Toronto, Ottawa et Peel, tandis que de nombreux bureaux de santé locaux n’enregistrent aucun cas. Cette observation incite l’exécutif à penser qu’un tel reconfinement serait régional.

Le confinement amorcé en mars dernier s'était conclu par une réouverture graduelle, région par région, jusqu'au mois d'août pour le comté de Windsor-Essex. Photo : CBC/Keith Whelan

Le gouvernement publiera très prochainement un plan de préparation pour gérer une éventuelle deuxième vague, a précisé la ministre de la Santé, Christine Elliott, lors du même point de presse.

En attendant, le premier ministre martèle que l’ampleur de cette vague dépendra de la responsabilité de chacun. Il incombe à chaque Ontarienne et Ontarien de se conformer aux directives de santé .

Doug Ford s’en prend particulièrement aux personnes qui se rendent à des rassemblements sociaux. Tous les responsables disent la même chose, les gens deviennent négligents . Selon lui, un petit pourcentage de gens ne respectent pas les protocoles sanitaires.

Réunions sociales

Ainsi, trois quarts des nouvelles contaminations proviennent de réunions sociales, d’après M. Ford. Il a ajouté que la province travaille à augmenter ses capacités de dépistage, afin de rehausser les préparatifs sanitaires.

Nous ne voulons pas devoir imposer un nouveau coup d’arrêt , a renchéri la ministre Elliott. Il est impératif que chacun suive les règles.

Les hôpitaux ontariens évoquent aussi la possibilité d'un reconfinement

Quelques heures avant le point de presse, le responsable des hôpitaux ontariens évoquait aussi l’éventualité d’une nouvelle période de confinement dans la province.

Le président de l' AHOAssociation des hôpitaux de l'Ontario , Anthony Dale, a déclaré que l’accélération des taux d'infection à Toronto, à Peel et à Ottawa pourrait se propager dans le reste de l'Ontario si les gens ne respectaient pas les directives de santé publique.

Le PDG de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, Anthony Dale, appelle les Ontariens à respecter les mesures sanitaires pour contenir la propagation du virus. (Photo d'archives) Photo : Association des hôpitaux de l'Ontario / Ontario Hospital Association

Selon Anthony Dale, PDG de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, les résidents de l'Ontario doivent pratiquer la distanciation physique, porter un masque au besoin, ne pas organiser des rassemblements dangereux ou des fêtes et ne pas assister à de tels rassemblements ou fêtes.

M. Dale dit faire cette demande aux résidents de l'Ontario au nom du personnel hospitalier, qui doit gérer la pandémie. Selon lui, certaines personnes ont été bercées par un faux sentiment de sécurité amené par la diminution du nombre de cas le mois dernier.

Réagir rapidement en cas de nouvelle vague

Alors que le Parlement ontarien reprend du service, le gouvernement affirme son intention de se concentrer sur les impacts de la COVID-19 sur l'économie, sur les réouvertures d'écoles et sur le système de soins de santé.

Selon Paul Calandra, le leader parlementaire du gouvernement progressiste-conservateur, le gouvernement se laissera également une marge de manœuvre dans le calendrier législatif au cas où il faudrait introduire de nouvelles lois pour lutter contre la COVID-19 cet automne.

Nous constatons que les chiffres augmentent, donc si nous entrons dans une deuxième vague, nous voulons pouvoir réagir rapidement, déclare-t-il. Le temps que prend le calendrier législatif pour adopter les projets de loi, nous prenons cela en compte.

Le leader parlementaire du gouvernement, Paul Calandra, en juillet dernier Photo : Assemblée législative de l'Ontario

M. Calandra indique que le gouvernement s’assurera que le système de santé obtiendra le financement nécessaire et que les petites et moyennes entreprises recevront du soutien cet automne.