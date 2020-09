Un champion local au Ultra-Trail Harricana de Charlevoix

Ancien champion de course sur route, l’ultramarathonien a réalisé avec succès la transition vers les sentiers il y a quelques années. Il avait déjà signé une 3e position à l’épreuve de 125 km de l’ UTHCUltra-Trail Harricana de Charlevoix .

Contraint à l’abandon, en 2019, Savard-Gagnon a dominé l’édition 2020 du début à la fin, franchissant la ligne d’arrivée une quinzaine de minutes devant son plus proche poursuivant, le Bromontois Elliot Cardin.

Catherine Lemire a franchi la ligne d'arrivée dans la noirceur, tard samedi soir. Photo : Alex C.D Photography

Lemire l’emporte chez les femmes

Chez les femmes, la coureuse de Québec Catherine Lemire n’a laissé aucun doute planer, prenant le premier rang en 20 h 10 m 13 s, plus de deux heures devant ses plus proches rivales, Renée Hamel et Sylvie Ménard.

À l’épreuve de 80 km, le triathlète Antoine Jolicoeur Desroches a devancé Johan Trimaille et François Simon, alors que Claudine Soucie l’a facilement emporté chez les femmes. Mary Thompson et Laila Poucet ont complété le podium.

L'Ultra-Trail Harricana de Charlevoix Photo : Francis Gagnon

Au 65 km, finalement, la coureuse de Québec Sarah Bergeron-Larouche a signé le seul record de parcours de la fin de semaine, l’emportant en 6 h 04 m 36 s devant Jeanne Larichelière-Banken et Véronique Giroux. Martin Dagenais, lui aussi de Québec. Victor Larocque et Alexandre Sauvageau ont formé le podium chez les hommes.