Il sera bientôt possible d’écouter des vidéos en groupe sur Messenger

Les utilisateurs et utilisatrices de Messenger pourront désormais regarder ensemble du contenu de Facebook Watch, avec l'affichage simultané d'une vidéo et des visages de leurs camarades sur leur écran de téléphone.

Facebook a annoncé lundi que la nouvelle fonctionnalité, « Watch Together » (regarder ensemble), serait mise en place partout dans le monde au cours des semaines à venir.

Après des mois de pandémie et de distanciation sociale, le groupe californien dit vouloir recréer l'expérience du visionnement d'un film à plusieurs , a expliqué Olivia Grace, cheffe de produit pour Messenger, lors d'un entretien avec l'Agence France-Presse.

Pendant un appel vidéo, les participants et participantes pourront décider de regarder un contenu offert sur Facebook Watch. La vidéo sélectionnée s'affichera à l'écran, à côté des visages des gens, ce qui permettra de voir leur réaction en simultané.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La vidéo sélectionnée s'affiche à l'écran, à côté des visages des gens, ce qui permet de voir leur réaction en simultané. Photo : Facebook

L'option sera disponible pour les appels passés au moyen de la messagerie (jusqu'à huit personnes) ainsi que dans les Messenger Rooms, ces salons virtuels semblables aux appels Zoom où peuvent se retrouver jusqu'à 50 personnes.

Les visionnements vidéo et les appels vidéo ont explosé pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

Il y a plus de 150 millions d'appels vidéo sur Messenger et plus de 200 millions de vidéos envoyées par Messenger chaque jour , précise Facebook dans un communiqué.

Le géant des réseaux sociaux a ajouté de nombreuses fonctionnalités dans ce domaine pendant le confinement, dont Messenger Rooms.

Facebook est loin d’être la première entreprise à proposer un tel service depuis le début de la pandémie. Netflix, Amazon Prime Video, Twitch et Disney+ permettent toutes à leurs utilisateurs et utilisatrices de voir du contenu vidéo en groupe depuis quelque temps.