Les responsables de service de garde en milieu familial manifestent à Val-d’Or

Au total, 275 RSGresponsables de service de garde sont en grève pour la journée en Abitibi-Témiscamingue. Elles dénoncent les dernières offres salariales du gouvernement du Québec.

Ce qu’on revendique, c’est vraiment un salaire décent. On demande qu’on soit payé 16,75$ de l’heure, soit le salaire de l’éducatrice non formée en CPE. Ce qu’on a présentement, c’est 12,42 $ de l’heure, et l’offre du ministère de la Famille est 12,83 $, alors c’est vraiment indécent leur offre pour le travail qu’on fait , soutient Nathalie Baril, présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial de l’Abitibi-Témiscamingue.

Si on n’a pas un salaire décent, on n'existera plus. Les éducatrices, elles partent, elles s’en vont faire autre chose. En 2015, on était 450 en Abitibi-Témiscamingue, on est rendu 275 , souligne Nathalie Baril, présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial de l’Abitibi-Témiscamingue

Responsable d’un service de garde à Val-d’Or, Nathalie Drouin a joint le mouvement.

Des fois je me dis "Est-ce que ça vaut encore le coup de faire ce travail-là?" Mais j’aime mon travail alors je me bats pour mes conditions , explique-t-elle.

Les responsables de service de garde en milieu familial, affiliés à la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, ont entamé des grèves rotatives dans toutes les régions du Québec le 1er septembre. Elles comptent déclencher une grève générale illimitée dès le 21 septembre si les négociations n’avancent pas.

Des journées de négociations sont prévues cette semaine entre les représentants du ministre de la Famille Mathieu Lacombe et le syndicat.